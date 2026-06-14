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Yapay zeka teknolojilerinin hızla yayılması, özellikle kariyerinin başındaki beyaz yakalı çalışanlar üzerinde önemli etkiler yaratmaya başladı. Barclays tarafından yayımlanan analizde, giriş seviyesindeki işlerde dönüşümün hızlanabileceği ve istihdam yapısında ciddi değişimler yaşanabileceği belirtildi.

ETKİ SADECE İŞSİZLİKLE SINIRLI DEĞİL

GZT'de yer alan verilere göre raporda, yapay zekanın etkisinin yalnızca iş kaybı ile sınırlı kalmayacağı vurgulandı. İşveren destekli sistemlerin yaygın olduğu ülkelerde, çalışanların bağlı bulunduğu sosyal ve ekonomik mekanizmaların da bu dönüşümden etkilenebileceği ifade edildi.

SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİ RİSK ALTINDA

Analizde özellikle ABD’de nüfusun yaklaşık yarısının sağlık sigortasına işverenleri aracılığıyla eriştiğine dikkat çekildi. İş gücü piyasasında yaşanacak değişimlerin, sağlık sigortası sisteminde yeni baskılar oluşturabileceği ve bireysel sigorta planlarına talebin artabileceği öngörüldü.

GEÇMİŞ KRİZLER BENZER SİNYALLER VERDİ

Ekonomik durgunluk dönemlerine ilişkin verilerin de benzer eğilimlere işaret ettiği belirtilen raporda, işsizlik oranlarının arttığı dönemlerde işveren destekli sağlık sigortası kapsamının daraldığı hatırlatıldı. Barclays, yapay zeka kaynaklı dönüşüm sürecinde de benzer bir tablonun ortaya çıkabileceğini değerlendirdi.

GENÇLER VE SERBEST ÇALIŞMA ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmada, üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranlarının son yıllarda daha hızlı arttığına dikkat çekildi. Ayrıca serbest çalışma modelinin büyümeye devam ettiği ve bağımsız çalışanların toplam istihdam içindeki payının yükseldiği ifade edildi.

2030 TAHMİNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Barclays’in projeksiyonlarına göre bireysel sağlık sigortası planlarına kayıtlı kişi sayısının önemli ölçüde artması bekleniyor. 2026 yılında 19,44 milyon seviyesinde olması öngörülen bu sayının, 2030 yılına kadar 24,03 milyona ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Rapora göre yapay zekanın etkisiyle en büyük dönüşümün, doğrudan iş gücü piyasasından ziyade sağlık sigortası sisteminin yapısında yaşanabileceği değerlendiriliyor.