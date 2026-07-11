Dünyaca ünlü astronotlarla randevu: Uzayın devleri Antalya’ya geliyor

El Fergani'den Galileo'ya, Yuri Gagarin'den Neil Armstrong'a, roketlerden diğer uzay araçları ve kapsüllere birçok heykelin canlandırdığını dile getiren Cem Karaca, "Yine bunların yanı sıra kült uzay filmlerinden de eserleri canlandırdık. Aralarında Vol-i, Interstellar gibi filmlerin kahramanlarını burada canlandırdık. İnsanlar gezdikten sonra hem bilgi sahibi olsunlar hem de insanların uzay yolculuğu hakkında eğlenceli birkaç saat geçirsinler. 5-9 Ekim tarihlerindeki Uluslararası Uzay Kongresi, Antalya'da düzenlenecek. Bu çerçevede içinde SpaceX gibi, NASA gibi çok büyük katılımcılar olacak. O dönemde Antalya'ya gelecek yaklaşık 25 astronotun çocuklarla buluşma imkanı olacak. Burada saat 19.00'dan itibaren astronotlar, aralarında ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı da var, çocuklarla unutulmaz 2,5 saat geçirecek.