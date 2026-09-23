Kaynak: İHA

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'nde sezonun ilk zeytin hasadı heyecanı başladı. Sabahın erken saatlerinde İznik Gölü çevresinden özenle toplanan yeşil zeytinler, tazeliğini ve aromasını kaybetmemesi adına bekletilmeden soğuk sıkım tesislerine götürülerek işleniyor.

ÖDÜLLÜ ZEYTİNYAĞINA YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP

Elde edilen ilk hasat ürünlerinin kalitesiyle uluslararası alanda tescillendiğini belirten zeytin üreticisi Oğuz Yıldırım, ürünlerinin dünyada altın madalya, Türkiye'de ise platin ödül kazandığını aktardı. Tamamen hijyenik ve el değmeden üretim yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, adeta ilaç niyetine tüketilebilecek kalitede bir yağ ürettiklerini ifade etti. Günlük 80 ton sıkım kapasitesi bulunan tesiste kaliteyi korumak adına 30 tonu geçmediklerini belirten üretici, sezon boyunca ortalama 100 ton zeytinyağı elde ettiklerini ve Almanya, İngiltere, ABD ile Orta Doğu'dan gelen siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını dile getirdi.

VERİM DÜŞÜK KALİTE VE EMEK YÜKSEK

İlk hasat döneminin en belirgin özelliğinin yüksek kalite ve düşük verim olduğuna dikkat çeken üreticiler, bu süreçte yaklaşık 11 kilogram yeşil zeytinden yalnızca 1 litre zeytinyağı elde edilebildiğini kaydetti. Yoğun emek ve titizlik gerektiren bu özel üretim, yüksek besin değerleri nedeniyle özellikle sağlık odaklı tüketiciler tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor. İznikli üreticiler, yeni sezonun başlamasıyla birlikte bu özel yağları küresel pazarlara ulaştırma çalışmalarını sürdürüyor.