İstanbul’un kültür ve sanat yaşamının önemli mekanlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 9 Mayıs 2026’da başlayacak yeni sezonuyla dünya müziğinin yıldızlarını ağırlayacak.

Robert Plant & Saving Grace, Gipsy Kings, Marcus Miller, Zaz, Chris Isaak ve David Garrett gibi ünlü isimlerin konser vereceği sezonun biletleri satışa çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ bünyesindeki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 2026 yaz sezonunu zengin bir programla açıyor.

Tarihi dokusu ve eşsiz açık hava atmosferiyle bilinen Harbiye, konser deneyimini unutulmaz kılan simge mekanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Farklı ülkelerden sanatçıların sahne alacağı sezon, Harbiye’yi İstanbul’un kültür sanat buluşma noktalarından biri haline getiriyor. Yaz boyunca uluslararası yıldızların performansları, açık hava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu, yeni sezonda da müzik tutkunlarını aynı heyecanla ağırlamaya hazırlanıyor. Biletler Passo, Biletix ve Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

ETKİNLİK PROGRAMI

9 Mayıs 2026 – Faun

7 Haziran 2026 – Natasa Theodoridou

16 Haziran 2026 – Zaz

18 Haziran 2026 – Bonnie Taylor

20 Haziran 2026 – Chris Isaak

25 Haziran 2026 – Imany

30 Haziran 2026 – Marcus Miller

1 Temmuz 2026 – Thee Sacred Souls

2 Temmuz 2026 – Robert Plant & Saving Grace

4 Temmuz 2026 – Gipsy Kings by Andre Reyes

9 Temmuz 2026 – Konstantinos Argiros

11 Temmuz 2026 – Beat

12 Temmuz 2026 – Alphaville

29 Ağustos 2026 – David Garrett

12 Eylül 2026 – Maher Zain

16 Eylül 2026 – Garou

18 Eylül 2026 – Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo

24 Eylül 2026 – Le Trio Joubran

11 Ekim 2026 – Craig David