Kariyerinde Bayern Münih ve Juventus gibi dev takımlar olan Douglas Costa, İtalya Serie D ekiplerinden Chievo'ya transfer oluyor.

Kariyerinde 31 kez Brezilya forması de giyen 35 yaşındaki futbolcu, son olarak Avustralya ekiplerinden Sydney forması giymişti.

Ukrayna'nın Shakhtar takımında parlayan yıldız isim, Juventus formasıyla 103, Bayern Münih formasıyla ise 97 maça çıktı.

Bir süredir boşta olan Douglas Costa, Serie D ekiplerinden Chievo ile anlaşmak üzere; transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.