2026 Küresel Ekonomik Görünüm raporunda Fitch Ratings Dünya ekonomisinde önceki durağan görünümünü “kötüleşiyor”a indirdi

“2026 dünya büyüme tahmini 0,2 puan düşürülerek yüzde 2,4’e indirildi.”

Temel neden olarak, ABD-İran savaşı kaynaklı petrol şoku, yükselen enflasyon, reel ücretlerin baskılanması, tüketimin zayıflaması ve şirketlerin girdi maliyetlerinin artması gösteriliyor.

Türkiye ekonomisi Dünya ekonomisine göre daha fazla kötüleşiyor.

Enflasyon oranı Mayıs ayında, yıllık TÜFE oranı ekonomik kriz yaşayan Arjantin’den daha yüksek oldu. Risk primi yüksektir.

Yurt dışında beş yıllık tahvillerde sigorta risk primide Dünyada (CDS) 239 baz puanla Arjantin ve Mısırdan sonra üçüncü sıradadır. Rusya’da risk primi olağanüstü yüksek olduğu için, Normal işlem gören CDS oranları içinde yer almıyor. Rusya’dan sonra gelen Arjantin CDS oranları da 542 baz puana geriledi.

MAYIS AYI YILLIK TÜFE ORANLARI CDS ORANLARI

Kaynak: TEPAV

2026 için Türkiye büyüme beklentileri düştü.

Dünya Bankası, OECD, MB Piyasa katılımcıları anketinde büyüme tahminleri yüzde 2,8 ile 3,3 arasındadır. İlk çeyrekte sanayi sektörü yüzde 0,8 oranında daraldı.

Sermaye çıkıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde, Türkiye’ye 2,6 milyar dolar yabancı yatırım sermayesi girdi, buna karşılık 2,8 milyar dolar çıktı. Gayrimenkul dahil 0,3 milyar dolar, gayrimenkul hariç 0,9 milyar dolar daha fazla sermaye çıktı.

Çıkan sermayenin yüzde 41,4’ü gayrimenkul yatırımı için çıktı. Bu aynı zamanda sermaye yanında insanların da çıktığını gösteriyor. Güven sorunu olarak dikkat etmemiz gerekir.

İç ve dış açık devam ediyor.

Cari açık Ocak- Mart 2025 ile 2026 arasında yüzde 67,6 oranında arttı.

Aynı 4 ayda, kamu harcamaları enflasyonun üstünde yüzde 40 arttı, vergi gelirleri daha fazla yüzde 55,6 oranında arttı.

Bugünkü şartlarda bütçede mali kontrol sağlanamaz; çünkü kamu-özel işbirliği ödemeleri var ve siyasi iktidar da popülist harcamalardan vazgeçmiyor.

Gelir dağılımı bozuldu.

Dünya Bankası, 2026 Mart kalkınma raporunda, gelir dağılımında bozukluğu gösteren gini katsayısına göre Türkiye Dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler içindedir.

Gizli işsizler arttı.

2024 ilk çeyrekte ilan edilen dar anlamda işsiz sayısı 3 milyon 105 bin kişi iken, iki yıl sonra 2026 ilk çeyrekte işsiz sayısı 211 bin azalarak , 2 milyon 894 bine düşmüştür.

, 2 milyon 894 bine düşmüştür. 2024 ilk çeyrekte, iş bulma umudunu kaybedenlerle, iş başı yapabilecek olup iş aramayanlar toplamı 4 milyon 109 bin iken iki yıl sonra 2026 ilk çeyrekte bir milyon 306 binkişi artmış ve 5 milyon 415 kişiye yükselmiştir.

İki yılda ilan edilen işsiz sayısı 211 bin azalmış ve fakat çalışacak oldukları halde iş aramayanlar sayısı 1 milyon 306 bin kişi artmıştır.

8.Halkın refahı düştü.

Bir örnek olarak Türkiye de halkın ilaca erişimi zorlaştı. Dünya ilaç şirketleri kuruluşlarına göre;

173 yenilikçi ilaca erişim;

36 Avrupa ülkesi ortalaması yüzde 46,

Türkiye yüzde 3tür.

289 yeni ilaca erişim;

ABD’ de yüzde 74, Almanya’da yüzde 52,

Türkiye ‘de yüzde 4’tür.

Sonuç; Türkiye’de ekonomik ve sosyal istikrarın sağlanması için ne gibi istikrar önlemleri alınması gereklidir? Bunu hepimiz her gün yazıyoruz. Ama şimdi yeni bir sorun olarak, CHP’ye yapılanlar ve kayyum olayı, hem siyasi iktidara güven ve oy potansiyeli açısından kayıp getirecek hem de artık bu kafayla krizden çıkış mümkün olmayacaktır.