Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tüm Dallar Para Atıcılık Şampiyonası tamamlandı.
Changwon şehrinde gerçekleştirilen organizasyonun para trap PT3 kategorisinde sahne alan milli atıcı Muaz Erdem Madran, eleme turlarında topladığı 105 puanla adını finale yazdırdı.
Son etap mücadelesine çıkan Muaz Erdem, organizasyonu dünya dördüncülüğü derecesiyle tamamladı.
Paralimpik Oyunları vizesi niteliği taşıyan Dünya Para Atıcılık Şampiyonası kulvarında Türkiye adına 14 milli sporcu ay-yıldızlı formayla ter döktü.