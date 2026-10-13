Dünya TSK’ni izledi: Deniz altındaki mayınlar bir bir imha edildi

“Denizler, dünya ticaretinin ve enerji nakil hatlarının temel güzergahıdır. Hürmüz ve Babülmendep boğazları gibi stratejik geçiş noktalarında ortaya çıkabilecek mayın tehdidi deniz trafiğinin aksamasına, enerji ve ticaret akışının sekteye uğramasına ve küresel ekonomik istikrarın olumsuz etkilenmesine neden olabilecek riskleri ortaya çıkarmaktadır. İnsansız deniz araçları, otonom su altı araçları ve uzaktan kumandalı sistemler ise bu listenin azaltılmasında önemli imkanlar sunmaktadır. Bu kapsamda yeni nesil mayın avlama gemisi konsepti, mayın harbi faaliyetlerinin insansız sistemlerle desteklenmesi, tehlikeli sahalarda personel kullanımının azaltılması, görevlerin daha emniyetli ve etkin şekilde icra edilmesi bakımından çok önem taşımaktadır. Geleceğin mayın harbi, insanlı platformlarla insansız sistemlerin birbirini tamamladığı, gelişmiş sensörlerin ve verilerin etkin biçimde kullanıldığı bütünleşik bir harekat anlayışı üzerine şekillenecektir. Türk Deniz Kuvvetleri, gerek insansız sistemlerin inşa edilmesinde ve gerek insansız sistem ve teknolojinin kullanılmasında en öne çıkmış deniz kuvvetlerinden birisidir. Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler güçlü, etkin ve teknolojik açıdan gelişmiş bir deniz kuvvetlerine sahip olmanın önemini her geçen gün daha açık biçimde ortaya koymaktadır.