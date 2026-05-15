Kayseri’de dünya tıp tarihi ve arkeoloji dünyasını heyecanlandıran önemli bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Melikgazi ilçesinde bulunan 1650 yıllık tarihi hastane kompleksini koruma altına aldı.

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgede gerçekleştirdiği kapsamlı yüzey araştırmaları ve dron incelemelerinin ardından, 28 Nisan 2026 tarihi itibarıyla alanı resmi olarak "3. derece sit alanı" ilan etti. Bu kararla birlikte, üzerinde kaçak yapıların da yer aldığı tarihi adada yeni bir yapılaşmanın önüne geçilmiş oldu.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ GİBİ BİR YIKIMIN ARDINDAN DOĞDU

Eserin tarihine ve önemine ışık tutan tarihçi yazar Halit Erkiletlioğlu, bölgenin sadece Kayseri değil, dünya tıp tarihi için milat sayıldığını belirtti. Yapının trajik bir deprem sonrası inşa edildiğini aktaran Erkiletlioğlu süreci şu sözlerle özetledi:

"Mısır piramitleri kadar zengin, Babil gibi muhteşem olan 'Eski Şehir', milattan sonra 367-368 yıllarında yaşanan ve adeta Kahramanmaraş depremi gibi büyük bir yıkıma yol açan depremle yerle bir oldu. Dönemin dini lideri Aziz Basileios, mektuplar yazarak yardım topladı ve evsiz, yetim, mağdur kalan halk için burada devasa bir külliye kurdu. 368-373 yılları arasında, yani 5 yıl içinde önce aşevi, ardından yurtlar, okullar, kilise ve nihayetinde acil ihtiyacı karşılamak üzere yan yana iki hastane inşa ettirdi."

Erkiletlioğlu, "Basilya Kompleksleri" olarak anılan bu yapının, 11. yüzyıla (Bizans'ın sonuna) kadar tüm dünyadaki hastane mimarisine ve sağlık sistemine örnek teşkil ettiğini vurguladı.

"DHA'NIN HABERİ SES GETİRDİ, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ"

Tarihi alanın tescillenme sürecinde basının rolüne dikkat çeken Erkiletlioğlu, "Bu konuyu ilk kez 5 ay önce Demirören Haber Ajansı ile birlikte gündeme getirmiştik. Haberimiz çok ses getirdi. Bunun üzerine Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu alanda inceleme başlatarak 28 Nisan 2026'da sit alanı kararını verdi. Artık buraya çivi bile çakılamayacak" diyerek basına teşekkür etti.

SIRADA KAMULAŞTIRMA VE KAZI ÇALIŞMALARI VAR

Tarihi kompleksin bulunduğu alanın üzerinde şu an gecekondular ve bir sağlık ocağı bulunduğunu, ayrıca arazinin özel mülkiyete de tabi olduğunu belirten Erkiletlioğlu, yetkililere çağrıda bulundu:

Tarihi yapının temellerinin büyük oranda yer altında sağlam şekilde durduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki hak sahiplerinin mağdur edilmemesi ve alanın açılması için acilen kamulaştırma yapılması gerekiyor.

Dünya çapında kazı, kamulaştırmanın ardından başlayacak arkeolojik kazılar, Kayseri'yi dünya tıp turizminin ve tarihinin odak noktalarından biri haline getirecek.