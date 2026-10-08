Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), bugün yayımladığı Küresel Ticaret Görünümü ve İstatistikleri raporunda küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Mart ayında açıkladığı yüzde 1,9'luk büyüme tahminini yüzde 3,9'a yükselten DTÖ, küresel mal ticaretinin 2027 yılında ise yüzde 4,1 büyüyeceğini öngördü.

Buna karşın hizmet ticaretinde aşağı yönlü revizeye gidildi. Mart ayında yüzde 4,8 olarak açıklanan hizmet ticareti büyüme tahmini bu yıl için yüzde 3,3'e düşürülürken, 2027 yılı beklentisi ise yüzde 6,4 olarak kayıtlara geçti.

YAPAY ZEKA TALEBİ SAVAŞIN ETKİLERİNİ SİLDİ

Rapor, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı enerji ve ulaştırma aksaklıklarına rağmen tedarik zincirlerinin gösterdiği direnci gözler önüne serdi. Büyümenin arkasındaki en büyük itici güç ise yapay zeka yatırımları oldu:

BÜYÜMENİN 47'Sİ YAPAY ZEKADAN

Yarı iletkenler ve sunucular gibi yapay zekayı mümkün kılan ürünlerin ticareti yıllık bazda yüzde 67 arttı ve ilk yarıdaki mal ticareti büyümesinin yüzde 47'sini oluşturdu.

ENERJİ VE GÜBREDE ESNEKLİK

Orta Doğu'dan ham petrol ihracatı yüzde 24, LNG ihracatı yüzde 47 düşse de alternatif tedarikçilerin devreye girmesiyle küresel ihracat kaybı ham petrolde yüzde 6, LNG'de ise sadece yüzde 1 ile sınırlı kaldı.

LİMANLAR DAYANIKLI KALDI

Alternatif koridorların kullanılmasıyla küresel konteyner elleçleme hacmi temmuz ortasına kadar yıllık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi.

DTÖ GENEL DİREKTÖRÜ OKONJO-IWEALA: "KAZANIMLAR EŞİT DAĞILMADI"

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, rapor verilerini değerlendirirken kurallara dayalı ticaret sisteminin şokları absorbe etmedeki gücüne dikkat çekti:

"Aksaklıklar meydana geldiğinde, bütünleşmiş bir dünya ekonomisi ve kurallara dayalı ticaret sistemi, işletmelere ve hanelere temel ürünlerin akışını sürdürme konusunda esneklik sağlıyor. Ancak bazı ülkeler bu şoku diğerlerinden daha fazla hissetti ve herkes yapay zeka gibi ortaya çıkan fırsatlara eşit erişemiyor. Fırsatların herkes için açık olmasını sağlamak büyük önem taşıyor."