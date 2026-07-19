Evlilik törenleri, yalnızca iki insanın hayatını birleştirdiği bir kutlama olmanın çok ötesine geçerek zaman zaman dudak uçuklatan bütçelerin harcandığı devasa organizasyonlara dönüşebiliyor. Ekonomi ve veri platformu Visual Capitalist tarafından yapılan yeni bir araştırma, tarihin en yüksek maliyetli düğünlerini enflasyon verileriyle güncelleyerek bugünkü değerlerine göre listeledi. Dünyanın en ihtişamlı organizasyonlarını sıralayan çalışmada, zirveyi bir Rus milyarderin düğünü kaparken, küresel çapta tanınan pek çok popüler isim de listede kendine yer buldu.

ZİRVE MOSKOVA'DA: 1,4 MİLYAR DOLARLIK DÜĞÜN

Araştırmaya göre tarihin en pahalı düğünü, Rus petrol baronu Mihail Gutseriev'in oğlu Said Gutseriev ile Khadija Uzhakhova'nın Moskova'da gerçekleştirdiği rüya gibi organizasyon oldu. Günümüz ekonomisindeki karşılığı tam 1,4 milyar dolar olarak hesaplanan bu görkemli gecede lüksün sınırları zorlandı.

Davetliler Jennifer Lopez, Sting ve Enrique Iglesias'ın canlı performanslarıyla eğlendi. Gelinin Elie Saab imzalı özel tasarım haute couture gelinliği, konukların ulaşımı için tahsis edilen yüzlerce Bentley marka lüks araç, devasa çiçek aranjmanları ve yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki düğün pastası, bu geceyi erişilmesi güç bir rekorla tarihin zirvesine taşıdı.

AMBANİ AİLESİNDEN GÖSTERİŞ GELENEĞİ

Listenin ikinci ve dördüncü sıralarında, son yıllarda verdikleri ultra lüks davetlerle adlarından sıkça söz ettiren Hindistan'ın en zengin ailesi Ambaniler yer aldı. Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ile Radhika Merchant'ın günlerce konuşulan düğün organizasyonunun toplam maliyetinin 641 milyon dolar ile 1,1 milyar dolar arasında değiştiği tahmin ediliyor. Haftalarca dünya basınının gündeminden düşmeyen bu kutlamalarda Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry ve Andrea Bocelli gibi küresel starlar sahne alarak adeta mini bir festival havası estirdi.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ VE KÜRESEL İKONLAR LİSTEDE

Kraliyet gelenekleri ve popüler kültürün en çok konuşulan evlilikleri de listenin üst sıralarını parselledi. Prens Charles ve Prenses Diana (1981): Milyonlarca insanı ekran başına kilitleyen bu tarihi düğün, enflasyona göre güncellenmiş 176 milyon dolarlık bütçesiyle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Yüksek güvenlik harcamaları ve küresel çapta yürütülen tören hazırlıkları maliyetin bu denli büyümesinde ana etken oldu.

Prens Harry ile Meghan Markle’ın Windsor Kalesi’ndeki düğünü 60 milyon dolarla yedinci, Prens William ile Kate Middleton’ın 2011 yılındaki töreni ise 49 milyon dolarlık bütçesiyle onuncu sıradan listeye girdi.

Modern magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri de listede üst sıraları zorladı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile Lauren Sánchez'in İtalya'daki düğünü 48-56 milyon dolar arası maliyetle sekizinci sırada yer alırken; pop müziğin kraliçesi Taylor Swift ile NFL yıldızı Travis Kelce'nin New York'taki çok konuşulan evliliği de tahmini 20-50 milyon dolarlık harcamayla dünyanın en pahalı 9. düğünü oldu.

Tarihin en pahalı düğünleri şu şekilde sıralandı;