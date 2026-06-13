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Kaynak: AA

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya etabında gerçekleştirilen ilk yarışı podyumda tamamladı. Misano Pisti'nde düzenlenen sezonun yedinci ayağında hafta sonunun ilk mücadelesi koşuldu.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can Öncü, pole pozisyonundan başladığı 18 turluk yarışta güçlü bir performans ortaya koyarak damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

Yarışın galibiyeti, son turda yaptığı atakla Fransız sürücü Valentin Debise'nin oldu. Şampiyona lideri İspanyol Albert Arenas ise ikinci sırayı elde etti.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 16.15'te start alacak.