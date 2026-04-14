Dünya Superbike ve Supersport organizasyonlarında sezonun üçüncü etabı, 17-19 Nisan tarihleri arasında Hollanda’nın Assen kentinde bulunan TT Assen Pisti’nde düzenlenecek.
Dünya Superbike kategorisinde yarışan Bahattin Sofuoğlu, Motoxracing WorldSBK takımı adına 54 numaralı motosikletiyle 17 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlarda piste çıkacak.
Milli sporcu, 18 Nisan Cumartesi günü TSİ 16.30’da ilk yarışta start alacak. 19 Nisan Pazar günü ise önce TSİ 12.15’te superpole yarışına katılacak, ardından TSİ 16.30’da hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.
CAN ÖNCÜ DE HOLLANDA'DA BOY GÖSTERECEK
Supersport kategorisinde yer alan Can Öncü ise Pata Yamaha Ten Kate takımıyla 17 Nisan Cuma günü antrenman seanslarında yer alacak.
Genç motosikletçi, 18 Nisan Cumartesi günü TSİ 15.00’te ilk yarışta, 19 Nisan Pazar günü yine TSİ 15.00’te ikinci yarışta mücadele verecek.