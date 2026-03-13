Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU) tarafından yayımlanan "Küresel Su İflası" başlıklı raporda kirlilik ve su kalitesindeki bozulmanın güvenli suya erişimi sınırlandırdığı ve gelinen noktada dünyanın artık bir su krizinden ziyade su iflası çağına girdiği ifade edildi.

SU İFLASI NEDİR VE NEDEN BU KADAR KRİTİK?

Madani'ye göre "su iflası", finansal iflasa benzer şekilde güçlü bir kavramdır. Uzun yıllar boyunca su tüketiminin, doğanın yağmur ve kar yoluyla yenilediği miktarı aşması sonucu ortaya çıkar. Bu durumda ülkeler doğal "gelir" yerine rezervlerini tüketmeye başlar. "Kriz" geçici bir durumu ifade ederken, su iflası kalıcı bir başarısızlık ve yeni normal haline gelen dengesizliği tanımlar. Madani, "Çevrenin, yani sesi olmayan paydaşın payını çaldık ve ekosistemlerin çöküşüne tanıklık ediyoruz" dedi.

RAPORDAKİ ÇARPICI VERİLER

Yaklaşık 2,2 milyar insan güvenli içme suyuna erişemiyor.

3,5 milyar insan güvenli sanitasyon hizmetlerinden yoksun.

Her yıl en az bir ay boyunca ciddi su kıtlığı yaşayan insan sayısı 4 milyar civarında.

Dünya nüfusunun yaklaşık %75'i, su açısından güvensiz veya kritik derecede güvensiz ülkelerde yaşıyor.

Büyük göllerin yarısı 1990'lardan beri su kaybediyor; bu göllere bağımlı nüfus dünya nüfusunun dörtte birini oluşturuyor.

Evsel kullanım suyunun yarısı, sulama suyunun ise yüzde 40'tan fazlası yeraltı kaynaklarından (akiferlerden) sağlanıyor; büyük akiferlerin %70'i uzun vadeli düşüş gösteriyor.



DOĞAL KAYNAKLARDAKİ BÜYÜK KAYIPLAR

Son 50 yılda 410 milyon hektar doğal sulak alan yok oldu – bu, neredeyse Avrupa Birliği büyüklüğünde bir alan demek. 1970'ten bu yana bazı bölgelerde buzul kütlelerinin %30'dan fazlası eridi.

Birçok büyük nehir, yılın belirli dönemlerinde denize ulaşamaz hale geldi. 100 milyon hektar tarım arazisi tuzlanma nedeniyle zarar gördü; 170 milyon hektar sulanan tarım alanı ise yüksek veya çok yüksek su stresi altında. 2022-2023 yıllarında 1,8 milyar insan kuraklık koşullarında yaşadı. Sulak alan kaybının yıllık maliyeti 5,1 trilyon dolar, kuraklığın maliyeti ise 307 milyar dolar olarak hesaplandı.

NEDENLER VE ETKİLER: KÖTÜ YÖNETİM BAŞROLDE

Madani, sorunun temel nedenlerini yanlış hesaplama ve kötü yönetim olarak sıraladı. Su iflası ekonomik büyüklükten bağımsız; zengin veya fakir fark etmeksizin tüm ülkeleri etkileyebiliyor. Belirleyici olan, su harcamaları ile yenilenebilir su bütçesi arasındaki dengedir. Küresel Güney ülkeleri, sınırlı ekonomik ve yapısal kapasiteleri nedeniyle daha kırılgan ve orantısız etkileniyor.

UMUT VAR MI?

Madani, "İflas dünyanın sonu değildir. Acı vericidir, başarısızlığı hatırlatır ancak bir son değil, geleceği yeniden inşa etme fırsatıdır" vurgusu yaptı. İflası kabul etmek, hatayı kabullenmek ve riskleri azaltmak anlamına geliyor. Suya yapılacak yatırımlar, iklim değişikliğine uyum, biyolojik çeşitlilik kaybı ve çölleşmeyle mücadele için de kritik önem taşıyor. Suyu, atalarımızdan miras alıp gelecek nesillere devretmek zorunda olduğumuz temel bir doğal varlık olarak tanımlayan Madani, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu hayati varlığın korunması, vatandaşların ve hükümetlerin ortak sorumluluğudur. Aksi takdirde insanlık varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kalacak.

Rapor, su yönetiminde köklü bir değişim çağrısı yaparak, acil ve sorumlu adımların atılmasını istiyor.