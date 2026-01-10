Dünya sözlükleri 2025’i böyle tanımladı

Dictionary.com: “67”





“Yılın kelimesi” listesine giren 6-7, okunuşuyla six-seven, belirli bir anlama sahip olmayan bir ifade olarak öne çıkıyor. Gençler arasında viral hale gelen bu slang, çoğu zaman bir durumu geçiştirmek, netlikten kaçmak ya da yalnızca dijital mizah üretmek için kullanılıyor. Sabit bir anlam taşımaması ise 2025’in dağınık ve bağlamsız dijital dilini yansıtıyor.