Dünya sözlükleri 2025’i böyle tanımladı

Oxford: “Rage bait”
"Öfke yemi" anlamına gelen rage bait, insanların sinirini bozmak için bilerek üretilen içerikleri tanımlıyor.
Amaç net: daha fazla yorum, daha fazla etkileşim.
2025’te internet sadece eğlendirmedi, bayağı sinirlendirdi.
Parasosyal ilişkiler, insanların tanımadığı ünlülerle ya da influencerlarla tek taraflı bağlar kurmasını anlatıyor.
Takip ediyoruz, seviyoruz, üzülüyoruz… ama aslında ortada gerçek bir ilişki yok.
2025’te yalnızlık dijitalleşti.
Eskiden “çamur” demekti, şimdi anlamı değişti.
Slop, özellikle yapay zeka tarafından üretilen, düşük kaliteli ve anlamsız içerikler için kullanılıyor.
Yani internet bilgiyle dolu ama kalite yerlerde.
“Yılın kelimesi” listesine giren 6-7, okunuşuyla six-seven, belirli bir anlama sahip olmayan bir ifade olarak öne çıkıyor. Gençler arasında viral hale gelen bu slang, çoğu zaman bir durumu geçiştirmek, netlikten kaçmak ya da yalnızca dijital mizah üretmek için kullanılıyor. Sabit bir anlam taşımaması ise 2025’in dağınık ve bağlamsız dijital dilini yansıtıyor.
Collins Sözlüğü’nün 2025 için öne çıkardığı ifadelerden biri vibe coding oldu. Bu terim, teknik bilgiye derinlemesine hâkim olmadan, yapay zekâ araçlarıyla “hissiyat üzerinden” kod yazmayı anlatıyor. 2025’te teknoloji üretimi daha sezgisel, daha hızlı ama aynı zamanda daha yüzeysel bir hâl aldı.
Türk Dil Kurumu’nun öne çıkardığı kavram, sosyal medyada paylaşım yaparak vicdan rahatlatmayı anlatıyor.
Gerçek hayatta bir şey yapmadan, sadece story atarak “duyarlı” hissetme hâli.
2025’te vicdan da çevrim içiydi.