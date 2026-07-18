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Kaynak: Haber Merkezi

12-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, Cannes, Venedik, Berlin ve Locarno gibi dünyanın en prestijli film festivallerinde ses getiren yapımları ve ödüllü sinemacıları aynı çatı altında topluyor.

Bu yıl festivalin uluslararası yarışma bölümünde toplam 10 film yarışıyor. Seçkide yer alan dört yapım ise Filistin, Katar, Lübnan, Suudi Arabistan, Mısır ve Libya ortak yapımları olarak Arap coğrafyasından dikkat çekici hikâyeleri beyaz perdeye taşıyor.

2004 yılında başlayan Altın Kayısı Film Festivali, geçen yıllar içinde Wim Wenders, Darren Aronofsky, Abbas Kiarostami, Asghar Farhadi, Kim Ki-duk ve Atom Egoyan gibi dünyaca tanınan yönetmenlerin yanı sıra Ornella Muti, Nastassja Kinski ve Claudia Cardinale gibi usta oyuncuları da konuk etti.

Festival kapsamında düzenlenen Yerevan Prömiyerleri bölümünde ise son dönemde uluslararası festivallerde öne çıkan ve ödüller kazanan filmler izleyiciyle buluşuyor. Bu yılın dikkat çeken isimleri arasında, Thomas Mann'ın yaşamından ilham alan "Fatherland" filmini tanıtmak üzere Yerevan'a gelen Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Paweł Pawlikowski ile 2026 Cannes Film Festivali'nde büyük ilgi gören Fransız-Ermeni oyuncu ve yönetmen Simon Abkarian yer alıyor.

"Amélie" ve "Harry Potter" filmlerindeki görsel başarısıyla tanınan Oscar adayı Fransız görüntü yönetmeni Bruno Delbonnel de festivalin onur konukları arasında bulunuyor.

Festival, açılışını Tamar Stepanyan'ın yönettiği "Arno's Country" filmiyle yaptı. 2025 Locarno Film Festivali'nin açılış filmi olarak gösterilen yapım, eşini kaybettikten sonra Ermenistan'a doğru çıktığı yolculukta geçmişiyle yüzleşen bir kadının öyküsünü anlatıyor.

Program kapsamında kısa süre önce yaşamını yitiren Macar sinemacı Béla Tarr da unutulmadı. Festivalde, yönetmenin yaklaşık yedi saat süren kült eseri "Sátántangó" başta olmak üzere özel retrospektif gösterimleri gerçekleştirilecek.

Film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, ustalık sınıfları ve atölyelere de ev sahipliği yapacak festivalin ödül kazananları 20 Temmuz'da açıklanacak.