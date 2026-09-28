İsrailli rakibini devirip altın madalyayı kaptı, coşkuyla karşılandı

"Şampiyona bizim açımızdan mükemmel geçti. Sporcum gerekeni fazlasıyla yaptı. En önemlisi finalde İsrailli rakibini mağlup etmesiydi. Hem dünya şampiyonluğunun stresi hem de finaldeki rakibimizin durumu üzerimizde ciddi bir yük oluşturuyordu. Çok şükür şampiyonumuz rakibini 3-0 mağlup ederek Türk bayrağını zirveye çektirdi. Kastamonu ve tüm Türkiye bu mutluluğu bizimle paylaşıyor."