Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor İsrailli rakibini devirip altın madalyayı kaptı, coşkuyla karşılandı

İsrailli rakibini devirip altın madalyayı kaptı, coşkuyla karşılandı

İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda tüm rakiplerini net skorlarla mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Yiğit Şişman, memleketi Kastamonu'da Türk bayrakları, çiçekler ve coşkulu kalabalık eşliğinde karşılandı.

Kaynak: İHA
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İsrailli rakibini devirip altın madalyayı kaptı, coşkuyla karşılandı - Resim: 1

İtalya'daki dev organizasyonda sırasıyla Çinli, Slovenyalı ve Özbekistanlı rakiplerini 3-0'lık skorlarla geçerek finale adını yazdıran Yiğit Şişman, final müsabakasında da İsrailli rakibini 3-0 mağlup ederek altın madalyanın ve kupanın sahibi oldu.

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İsrailli rakibini devirip altın madalyayı kaptı, coşkuyla karşılandı - Resim: 2

Kariyerinde 8 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği ve Muay Thai branşında dünya üçüncülüğü bulunan yetenekli sporcu, memleketi Kastamonu'ya gururla döndü.

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İsrailli rakibini devirip altın madalyayı kaptı, coşkuyla karşılandı - Resim: 3

KASTAMONU HAVALİMANI'NDA DUYGUSAL ANLAR

Kastamonu Havalimanı'nda toplanan ailesi, yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş genç şampiyonu tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Omuzlara alınan milli sporcunun annesi Seyhan ile babası İmdat Şişman gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar yaşadı.

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İsrailli rakibini devirip altın madalyayı kaptı, coşkuyla karşılandı - Resim: 4

ANTRENÖR SHUKAKIDZE: "ÜZERİMİZDEKİ YÜK BÜYÜKTÜ, SPORCUM GEREKENİ YAPTI"

Milli sporcunun antrenörü Bekir Bakari Shukakidze, elde edilen başarının tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını vurgulayarak şöyle konuştu:

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İsrailli rakibini devirip altın madalyayı kaptı, coşkuyla karşılandı - Resim: 5

"Şampiyona bizim açımızdan mükemmel geçti. Sporcum gerekeni fazlasıyla yaptı. En önemlisi finalde İsrailli rakibini mağlup etmesiydi. Hem dünya şampiyonluğunun stresi hem de finaldeki rakibimizin durumu üzerimizde ciddi bir yük oluşturuyordu. Çok şükür şampiyonumuz rakibini 3-0 mağlup ederek Türk bayrağını zirveye çektirdi. Kastamonu ve tüm Türkiye bu mutluluğu bizimle paylaşıyor."

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İsrailli rakibini devirip altın madalyayı kaptı, coşkuyla karşılandı - Resim: 6

YİĞİT ŞİŞMAN: "SON ADIM KALMIŞTI, ALLAH'A ŞÜKÜR BAŞARDIM"

Bütün rakiplerini raunt vermeden 3-0'lık skorlarla geçtiğini belirten milli kick boksör Yiğit Şişman ise, "Son bir adım kalmıştı, Allah'a şükür başardım. Finalde İsrailli rakibimi 3-0 yenerek şampiyon oldum. Çok mutlu ve gururluyum. Arkamızda duran, dua eden ve destekleyen herkese yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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