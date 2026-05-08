Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



1994 yılında 75 kiloda Gençler Dünya Boks Şampiyonu olarak Türk spor tarihine adını yazdıran Mustafa Genç, 23 yıl aradan sonra yeniden ringlere dönerek dikkat çeken bir geri dönüş hikâyesine imza atıyor.

Bir dönem Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan, bugün ise Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Mustafa Genç, 11-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Eylül Stadyumu Boks Salonu’nda özel bir kamp programına girecek.

Bu kampın en anlamlı yönlerinden biri ise, Mustafa Genç’in yeniden kendisini yetiştiren antrenörü Mustafa Genç ile çalışacak olması. Türk boksuna yıllarca önemli sporcular kazandıran tecrübeli antrenör Mustafa Genç’in disiplinli yaklaşımı, teknik bilgisi ve sporcu üzerindeki emeği, bu dönüş hikâyesinin en önemli parçalarından biri olarak gösteriliyor.

Yıllar sonra yeniden aynı salonda buluşacak olan ikili, spor camiasında da heyecan oluşturdu. Eski dünya şampiyonu Mustafa Genç, bugün hâlâ ring disiplinini ve mücadele ruhunu taşıyorsa bunda antrenörünün yıllar önce kazandırdığı karakterin büyük payı olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan Mustafa Genç’in dönüş süreci yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da dikkat çekti. Almanya’dan gelen teklif üzerine bir süre kamp çalışmalarını burada sürdüren Genç, uluslararası düzeyde de ilgi gören çalışmalarına Ordu kampıyla devam edecek.

Bel fıtığı nedeniyle felç kalma riski taşıdığı ciddi bir sağlık sürecini geride bırakan Mustafa Genç, 50 yaşında yeniden yoğun antrenman temposuna dönerek birçok kişiye ilham verdi. Azim, disiplin ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüren eski dünya şampiyonu, özellikle genç sporculara örnek olmayı hedeflediğini belirtiyor.

“Hayatta da sporda da önemli olan hiç düşmemek değil, her düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmektir.” diyen Mustafa Genç, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve Gençlik ve Spor Bakanı’nın desteklerinin kendisi için büyük moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Ordu’da yapılacak kamp sürecinde teknik, kondisyon, lapa ve ring çalışmaları ön planda olacak. Mustafa Genç’in hikâyesi yalnızca bir spor dönüşü değil; emek, sadakat, disiplin ve vazgeçmemenin güçlü bir örneği olarak görülüyor.