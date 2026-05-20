Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Uluslararası Turkish Open Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Mesudiyeli sporcular Erva Derin Sarıgül ve Azra Gül Ersin, memleketlerinde davul zurnayla ve büyük bir törenle karşılandı.

İLÇE GİRİŞİNDE KONVOYLU KARŞILAMA

Şampiyon sporcuları ilçe girişinde Mesudiye Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Gündoğdu, Mesudiye Belediye Meclis Üyesi Nihat Dursun Ersin ve çok sayıda vatandaş büyük bir coşkuyla karşıladı. Genç sporcular için ilçe girişinden itibaren uzun bir araç konvoyu oluşturuldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda Gurur TablosuKarşılama programı, ilçenin merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi bir törenle devam etti.

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Mesudiye Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Gündoğdu, sporcuların başarısından büyük onur duyduklarını belirtti.

Gündoğdu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"Mesudiyeli evlatlarımızın azmi, ruhu ve disipliniyle elde ettikleri bu büyük başarı, Mesudiye’mize gurur, ülkemize onur kattı.

Onların başarısı, geleceğimizin ne kadar güçlü ve umut dolu olduğunu bir kez daha gösterdi."Tören, ilçe halkının şampiyon sporculara tebrikleri ve hatıra fotoğrafı çekimleriyle son buldu.