Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD)-İsrail ile İran arasındaki savaşın tırmanması durumunda küresel nükleer felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu. DSÖ Direktörü ayrıca; ''Tahran’ı yoğun duman altında bırakan bu saldırıların özellikle solunum yolu hastalıklarını artırabileceğini'' ifade etti.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, POLITICO’ya verdiği demeçte İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların barındırdığı risklere vurgu yaptı. Balkhy, “En kötü senaryo bir nükleer olay yaşanması ve bizi en çok kaygılandıran da bu” dedi.



En kötü senaryo ihtimaline karşı hazırlık içerisinde olduklarını ifade eden Balkhy: “Ne kadar hazırlık yaparsak yapalım, böyle bir durumda bölgenin ve sonunda tüm dünyanın göreceği zararı önlemek mümkün değil. Sonuçları onlarca yıl sürecek.”

'İRAN'DAKİ PETROL TESİSLERİNE SALDIRI BÜYÜK RİSK'



Haberde, bölgede şu ana kadar herhangi bir radyoaktif kirlenme bulgusunun rapor edilmediği belirtilirken, olası bir nükleer vakada insanların tehlikeli düzeyde radyasyona maruz kalmasının akciğer ve ciltte ağır travmalara yol açabileceği kaydedildi. Bununla birlikte, bu tür bir durumun kanser ve ruh sağlığı sorunları riskini artırabileceğine dikkat çekildi.

Balkhy, geçmişteki nükleer felaketlerin etkilerini hatırlatarak, 1986 yılındaki Çernobil kazasının ilk aylarda yaklaşık 30 kişinin ölümüne yol açtığını, ilerleyen yıllarda ise binlerce tiroit kanseri vakasına ve toplumda yaygın kaygıya neden olduğunu belirtti.

DSÖ, İran’daki petrol tesislerine yönelik bu ay başında gerçekleştirilen saldırıların da toplum sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. Balkhy, Tahran’ı yoğun duman altında bırakan bu saldırıların özellikle solunum yolu hastalıklarını artırabileceğini ifade etti.