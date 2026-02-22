Nijeryalı ünlü atlet Favour Ofili, kariyerinin geleceği için sürpriz bir karar alarak Türkiye adına yarışmak istediğini duyurdu.

"KARİYERİMİ KURTARMAK İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇTİM"

23 yaşındaki dünya rekortmeni sprinter Favour Ofili, "Kariyerimi kurtarmak için Türkiye'yi seçtim. Kalan zamanımı en iyi şekilde değerlendirmek için doğru zaman bu." diyerek Türkiye adına mücadele etmek istediğini açıkladı.

NİJERYA'DA ŞOK KARAR

Favour Ofili'nin Türkiye adına yarışma kararı, Nijerya'da büyük yankı uyandırdı. Nijeryalı yetkililer, genç sporcunun Türkiye'ye geçişini engellemek amacıyla harekete geçti. Nijerya Ulusal Spor Komisyonu (NSC) üst düzey yetkilileri, Favour Ofili'nin geçen yıl Ulusal Spor Konseyi tarafından eğitim bursu verilen elit sporcular arasında yer aldığını belirterek, Türkiye’ye geçişinin yasal olarak mümkün olmadığını ifade etti.

"TÜRKİYE'YE GEÇİŞİ MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklamada, "Ofili, geçen yıl Ulusal Spor Konseyi tarafından eğitim bursu verilen elit sporcular arasındaydı. Bu sebeple Türkiye'ye geçişi mümkün değil. Eğer başka bir ülke adına yarışmak istiyorsa, Eylül 2028'e kadar beklemek zorunda kalacak." denildi.