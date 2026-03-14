İki perdelik gecenin açılışını Dong Kyu Kim’in "Heyecan" adlı eseri yapıyor. Yapım, insanın doğası gereği yalnız değil, toplum içinde var olduğunu vurgulayarak birlikte hareket etmenin değerini sahneye yansıtıyor. Büyük bir teknede yıkıcı bir tayfunla yol alma metaforu üzerinden, doğaya karşı direnmek yerine onunla uyum içinde olmanın zorunluluğunu işliyor.İkinci perdede ise dünya prömiyerini gerçekleştirecek "Son Kalp Atışına Dek" adlı eser sahnelenecek. Koreograf ve rejisör Michael Charles Popper imzalı bu yapım, teknolojinin insan bağlarını aynı anda hem güçlendirdiği hem de zayıflattığı günümüz dünyasında geçiyor. İzleyiciyi, insanın kendini ne kadar görünür kıldığı ve başkalarına neler sunabildiği sorularıyla baş başa bırakıyor.

"İNSANLIK HAKKINDA ÖĞRENDİKLERİM ÇALIŞMALARIMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Popper sanat yolculuğunu "tek bir alana sığdırılamayacak çok yönlü bir üretim" şeklinde tanımladı. Çocukluğunda müzikle başlayan serüveninde bale eğitimi aldığını, ardından farklı yaratıcı disiplinlerde üretime yöneldiğini anlattı. Kendisini "polimat" olarak nitelendiren sanatçı, "Birçok yaratıcı alanla ilgileniyorum. Yönetmenim, koreografım, görsel sanatçıyım, yazarım, tasarımcıyım ve aynı zamanda opera şarkıcısıyım. Liste böyle uzayıp gidiyor." dedi.Son yıllarda evsizlerle gönüllü çalışmasının yaratıcılığını beslediğini belirten Popper, "Bu yaratıcı bir iş değil ama son 7 yılda insanlık hakkında öğrendiklerim yaratıcı çalışmalarımın önemli bir parçası haline geldi. İşin aslı, hala öğreniyorum, çok az şey bildiğimi hissediyorum. Bir yere varmış gibi hissetmiyorum ve umarım asla hissetmem." ifadelerini kullandı.

"İNSAN HAYATININ SINIRLILIĞINDA BİR ŞİİRSELLİK VAR"

Popper, eserin başlığının yaşamın hem sınırsız potansiyelini hem de kaçınılmaz geçiciliğini yansıttığını vurguladı. Her hayatın sınırlı bir zaman diliminde geçtiğini söyleyen sanatçı, "İnsan hayatının sınırlılığında bir şiirsellik var ve insanlar olarak bu geçiciliği çok güçlü hissediyoruz. Belki de bunu unuttuğumuz anlarda bir tür neşe ortaya çıkıyor." dedi.Sahnelemede net cevaplar vermekten kaçındığını ifade eden Popper, "İzleyeceğiniz tiyatro oyunu, fikirlere ve öykü parçalarına dair ipuçları ve önerilerle dolu. Çalışma biçimim de düşünme ve hissetme biçimimle örtüşüyor. Hayat ya da insanlar hakkında iyi tanımlanmış, dar fikirlerle ilgilenmiyorum." diye konuştu. Hayatı ve insanı "çok karmaşık ve kavraması zor" bulan sanatçı, "Bence tiyatro bu şeyleri basitleştirip, daha anlaşılır veya takip edilmesi daha kolay hale getirmeye çalıştığında, insanlık hakkında oldukça kötü yalanlar söylüyor. Bu yüzden ben eserlerimde daha çok soru sormayı ve önerilerde bulunmayı tercih ediyorum. İnsanlar bir şey anlarsa harika, anlamazlarsa da harika. Hayat zaten böyle değil mi?" sözleriyle noktaladı.

"MODERN DANS TOPLULUĞU'NUN BAŞLANGICINDAN BU YANA BURADAYIM"



Yaratım sürecinin kısa ama yoğun geçtiğini belirten Popper, dansçılarla hızlı tempoda çalıştıklarını anlattı. "Daha uzun bir atölye çalışmamız olsa, fikirleri gerçekten derinlemesine irdeleyebilsek ne güzel olurdu." diyen sanatçı, yeni insanlarla bir araya gelmenin ve hızlı üretim yapmanın da ayrı bir heyecan taşıdığını ekledi.Modern Dans Topluluğu’nun kuruluş yıllarında Ankara’da olduğunu hatırlatan Popper, "34 yıldır buraya geliyorum. Modern Dans Topluluğu'nun en başından beri buradayım. İlk gelen kişi olmaktan büyük gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum çünkü ilk geldiğimde burada açık fikirli bir grup insandan başka hiçbir şey yoktu." dedi.

Eserde kullanılan müzikleri farklı kaynaklardan derlediklerini, bunu bir çorbaya benzeten Popper, bir şarkının kaydını bulamayınca kendisi söyleyip eski kayıt havası verecek şekilde düzenlediklerini anlattı.

"MDT'NİN SON YILLARDA YAPTIĞI ESERLERDEN FARKLI BİR ESER SEYREDECEĞİZ"



Eser sorumlusu Bürge Kayacan, gecenin iki ayrı anlatı sunduğunu belirterek ilk perdede Dong Kyu Kim’in sevilen eseri "Heyecan"ın yeniden sahneleneceğini ifade etti. Popper’ın uzun aradan sonra davet edilmesinin topluluk ve genç dansçılar için çok değerli olduğunu vurguladı.

Popper’ın MDT ile köklü bir bağı olduğunu söyleyen Kayacan, "Michael Popper, MDT'nin kuruluş döneminde topluluğa gelen ilk koreograflardan biriydi. Ben de MDT'nin ilk dansçılarından biriyim. O yüzden bizim için çok özel ve ayrı bir anlam taşıyor." dedi.İzleyicileri farklı bir deneyim beklediğini belirten Kayacan, "İlk perdede çok güçlü bir dans seyredecekler. İliklerine kadar çağdaş dansı hissedecekler. İkinci perdede dünya prömiyerini yapacağımız, Son Kalp Atışına Dek adlı eserde ise bir fiziksel tiyatro görecekler ve duygusal olarak çok etkileneceklerini düşünüyorum. MDT'nin son yıllarda yaptığı eserlerden farklı bir eser seyredeceğiz." ifadelerini kullandı."

Frekans" çağdaş dans gecesi, yarın saat 20.30’da Opera Sahnesi’nde dünya prömiyeriyle seyirci karşısına çıkacak. Gösteri ayrıca 4 Nisan saat 13.00’te ve 11 Nisan saat 20.00’de aynı sahnede izlenebilecek.