Dünya Oulai'yi konuşuyor: Trabzonsporlu yıldız Almanya maçına damga vurdu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda favoriler arasında gösterilen Almanya'ya karşı büyüleyici bir performans ortaya koyan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Christ Inao Oulai, karşılaşmayı 2-1 kaybeden Fildişi Sahili'nde en çok öne çıkan isim oldu.
Orta sahadaki enerjisi, pas tekniği ve çalım yeteneğiyle göz dolduran Oulai'nin sergilediği futbol, maçın ardından sosyal medyada dünya çapında geniş yankı uyandırdı.
Genç futbolcunun performansına yönelik çok sayıda olumlu yorum yapılırken, çeşitli spor platformlarında da Oulai'nin ortaya koyduğu oyun övgü aldı.