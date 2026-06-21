Dünya Oulai'yi konuşuyor: Trabzonsporlu yıldız Almanya maçına damga vurdu

TRABZONSPOR'DA BONSERVİS BEKLENTİLERİNİ ARTIRDI

Sezon başında Trabzonspor'a katılan ve gösterdiği performansla kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Oulai'nin Dünya Kupası'ndaki etkili oyunu bordo-mavili camiada da memnuniyetle karşılandı.

Birçok dev kulübün ilgisini çeken genç oyuncu, Almanya karşısındaki performansıyla adından bir kez daha söz ettirerekı bordo mavili kulüpte muhtemel bir transfer durumunda bonservis beklentilerini de artırdı.