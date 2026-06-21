Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Oulai'yi konuşuyor: Trabzonsporlu yıldız Almanya maçına damga vurdu

Dünya Oulai'yi konuşuyor: Trabzonsporlu yıldız Almanya maçına damga vurdu

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli genç yıldızı Christ Inao Oulai, Dünya Kupası'nda Almanya'ya karşı gösterdiği performansla herkesi büyüledi. Tüm dünyanın takip ettiği turnuvada performansıyla adından söz ettiren Oulai, Trabzonspor'un da bonservis beklentisini artırdı.

Kaynak: DHA
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Dünya Oulai'yi konuşuyor: Trabzonsporlu yıldız Almanya maçına damga vurdu - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası'nda favoriler arasında gösterilen Almanya'ya karşı büyüleyici bir performans ortaya koyan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Christ Inao Oulai, karşılaşmayı 2-1 kaybeden Fildişi Sahili'nde en çok öne çıkan isim oldu.

Orta sahadaki enerjisi, pas tekniği ve çalım yeteneğiyle göz dolduran Oulai'nin sergilediği futbol, maçın ardından sosyal medyada dünya çapında geniş yankı uyandırdı.

Genç futbolcunun performansına yönelik çok sayıda olumlu yorum yapılırken, çeşitli spor platformlarında da Oulai'nin ortaya koyduğu oyun övgü aldı.

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Dünya Oulai'yi konuşuyor: Trabzonsporlu yıldız Almanya maçına damga vurdu - Resim: 2

PERFORMANSI RAKAMLARA YANSIDI

Karşılaşmada 73 kez topla buluşan Oulai, yaptığı 50 pasın 45'inde isabet sağlayarak yüzde 90 pas başarısı yakaladı.

Rakip yarı sahada yaptığı 35 pasın 32'sini başarılı şekilde tamamlayan genç oyuncu, yüzde 91'lik pas isabet oranına ulaştı.

Ayrıca 6 uzun pas denemesinin 4'ünde isabet sağlayan Oulai, takımının oyun kurulumunda önemli rol üstlendi.

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Dünya Oulai'yi konuşuyor: Trabzonsporlu yıldız Almanya maçına damga vurdu - Resim: 3

Topla ilişkisi kadar mücadeleci yönüyle de dikkat çeken genç futbolcu, girdiği 14 ikili mücadelenin 10'unu kazanırken, 5 top sürme girişiminin tamamında başarılı oldu.

Savunma katkısıyla da öne çıkan Oulai, 2 pas arası, 2 tehlike engelleme, 1 şut engelleme ve 4 top kazanma istatistiğine ulaştı.

Mücadelede ayrıca 1 kilit pas üreten genç oyuncu, topu toplam 203.2 metre taşıyarak hücum geçişlerinde takımına önemli katkı verdi.

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Dünya Oulai'yi konuşuyor: Trabzonsporlu yıldız Almanya maçına damga vurdu - Resim: 4

TRABZONSPOR'DA BONSERVİS BEKLENTİLERİNİ ARTIRDI

Sezon başında Trabzonspor'a katılan ve gösterdiği performansla kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Oulai'nin Dünya Kupası'ndaki etkili oyunu bordo-mavili camiada da memnuniyetle karşılandı.

Birçok dev kulübün ilgisini çeken genç oyuncu, Almanya karşısındaki performansıyla adından bir kez daha söz ettirerekı bordo mavili kulüpte muhtemel bir transfer durumunda bonservis beklentilerini de artırdı.

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Dünya Oulai'yi konuşuyor: Trabzonsporlu yıldız Almanya maçına damga vurdu - Resim: 5

2026 DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZ ADAYLARI ARASINDA GÖSTERİLDİ

Oulai'nin Almanya karşısında ortaya koyduğu performans yalnızca Trabzonspor taraftarlarının değil, uluslararası futbol kamuoyunun da dikkatini çekti.

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Dünya Oulai'yi konuşuyor: Trabzonsporlu yıldız Almanya maçına damga vurdu - Resim: 6

Afrika futboluna yönelik yayın yapan platformlar genç oyuncuyu Fildişi Sahili'nin yeni cevheri olarak gösterirken, Dünya Kupası öncesinde yapılan değerlendirmelerde Oulai'nin turnuvanın sürpriz çıkış yapan isimlerinden biri olabileceği yorumları yapıldı.

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Dünya Oulai'yi konuşuyor: Trabzonsporlu yıldız Almanya maçına damga vurdu - Resim: 7

Özellikle orta sahadaki oyun görüşü, pas kalitesi, mücadele gücü ve iki yönlü oyunu öne çıkarılan genç futbolcunun, gelecekte Avrupa futbolunda çok daha üst seviyelerde forma giyebilecek potansiyele sahip olduğu yönündeki değerlendirmeler dikkat çekti.

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Dünya Oulai'yi konuşuyor: Trabzonsporlu yıldız Almanya maçına damga vurdu - Resim: 8

Afrika basınında yer alan analizlerde ise Trabzonsporlu futbolcu için '2026 Dünya Kupası'nın sürpriz yıldız adaylarından biri' ifadeleri kullanıldı.

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