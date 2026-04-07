Dünya otomotiv devleri arasında yer alan Amerikan markaları Cadillac, Chevrolet, GMC ve Corvette, Türkiye pazarına giriş yapıyor.
Dünya otomotiv devi Türkiye pazarına giriş yapıyor
Amerikan otomotiv devi General Motors, Cadillac, Chevrolet, GMC ve Corvette markalarıyla Türkiye pazarına geri dönüyor. Chevrolet’in yeniden dönüşüyle birlikte premium ve performans segmentlerinde geniş ürün yelpazesi sunulacak, ilk bayilikler İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir’de hizmete açılacak.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
General Motors bünyesinde Türkiye’de distribütör yapısıyla satışa sunulacak bu dört marka, geniş bir ürün yelpazesiyle Türk tüketicisiyle buluşacak. Özellikle yıllardır Türkiye’de satışta olmayan Chevrolet, bu girişle yeniden pazara dönmüş olacak.
GENERAL MOTORS'TAN TÜRKİYE'YE GÜÇLÜ DÖNÜŞ
Otomotiv, savunma ve teknoloji alanlarında dünya çapında tanınan General Motors, Türkiye pazarına resmi distribütörlük üzerinden geri dönüyor. Cadillac, Chevrolet, GMC ve Corvette markalarıyla Türkiye’de satışa çıkacak olan şirket, premium ve performans segmentlerinde rekabetçi bir ürün portföyü sunacak.
CHEVROLET YENİDEN TÜRKİYE’DE
Chevrolet, Türkiye’de daha önce satışta olan bir marka olarak pazara geri dönüyor. Diğer markalar olan Corvette, GMC ve Cadillac ise ilk kez resmi distribütör satışıyla Türkiye’deki tüketicilerle buluşacak.
İLK BAYİLER NEREDE OLACAK?
İlk faz yapılanma kapsamında bayi ağı şöyle belirlendi: İstanbul’da Sofa Mobility (satış ve satış sonrası), Ankara’da ADL Otomotiv (satış ve satış sonrası) ile Onay Otomotiv (satış), İzmir ve Konya’da ise AKF Auto (satış ve satış sonrası) hizmet verecek. Bu başlangıç yapısı, markanın Türkiye genelindeki büyüme stratejisi doğrultusunda kademeli olarak genişletilerek daha yaygın ve entegre bir satış ve satış sonrası hizmet ağı oluşturacak.
DÜNYANIN EN BÜYÜK OTOMOTİV FİRMALARINDAN BİRİ
ABD merkezli General Motors, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 6. otomotiv firması konumunda. Şirket bünyesinde 162 bin kişi çalışıyor ve toplam piyasa değeri 68,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.