Dünya otomobil devi savunma sanayi işine giriyor: Sesten 5 kat daha hızlı füze üretecek

K2 Black Panther ana muharebe tankı, K1 serisi tanklar, tekerlekli zırhlı araçlar (K806/K808), insansız kara araçları ve çok amaçlı platformlar gibi ileri teknoloji kara silah sistemleri geliştirir ve üretir. Şirket, Polonya'ya K2 tankı ihracatı gibi büyük başarılar elde etmiş, Türkiye'nin Altay tankı projesinde teknoloji desteği sağlamış ve son dönemde yapay zeka, otonom sistemler, insansız-manned teaming (MUM-T) ve hidrojen yakıt hücreli savunma platformları (örneğin "Black Veil" insansız araç) üzerine yoğunlaşmıştır.