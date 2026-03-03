Dünya en kaotik günlerini yaşıyor. Sudan'da iç savaşın Güney Sudan'a sıçraması sonrası Abyei bölgesinde baskına yakalanan siviller, acı bir şekilde can verdi. 169 kişi uykularında diri diri yakıldı, kurtulanlar kurşuna dizildi. Bir kasaba gece yarısı karanlığa gömüldü ve yok oldu.

RSF militanlarının kasabaya girmesiyle başlayan dehşet tüyler ürpertti. Ağır silahlarla önüne geleni infaz eden militanlar, eczaneleri, depo ve marketleri ateşe verdi. Saldırılarda 169 kişi yaşamını yitirdi.

BBC'ye açıklamalarda bulunan bir bölge sakini, "Her gün onlarca insan kaybediyoruz. Bazıları doğrudan vuruluyor ama çoğu mide ağrısı ve açlıktan ölüyor. Dünya bizi unuttu, burada sadece ölüm sırası bekliyoruz." dedi.