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Kaynak: AA

ELF Marc VDS Takımı bünyesinde Dünya Moto2 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Deniz Öncü, Avusturya Grand Prix'sinde piste çıktı. Avusturya'daki ünlü Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenen yarışa 12. cepten başlayan milli motosikletçi, damalı bayrağı 9. sırada geçerek önemli puanların sahibi oldu.

PODYUMUN ZİRVESİ İSPANYOL SÜRÜCÜNÜN OLDU

Büyük heyecana sahne olan organizasyonda birinciliği İspanyol pilot Izan Guevara elde etti. Çek sürücü Filip Salac yarışı ikinci sırada tamamlarken, Kolombiyalı pilot David Alonso ise üçüncü olarak podyumu tamamlayan isim oldu.