Dünya genelinde 63 ülkede IKEA’nın franchise faaliyetlerini yürüten Inter IKEA, azalan tüketici talebi ve tırmanan maliyetlerle mücadele etmek adına 850 personeliyle yollarını ayıracağını duyurdu. Şirket, bütçeyi dengelemek ve ürün fiyatlarını müşteriler için makul seviyelerde tutabilmek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi.

Küresel tedarik zincirini yöneten Inter IKEA'nın, yükselen operasyonel harcamaların yanı sıra ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle de ciddi bir finansal baskı altında olduğu belirtiliyor. Bu süreçte mobilya devi, alışılagelmiş şehir dışındaki devasa depo mağazaları yerine, şehir merkezlerinde konumlanan daha kompakt ve erişilebilir mağaza konseptine geçişi hızlandırıyor.

"İRAN SAVAŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Inter IKEA Finans Direktörü Henrik Elm, şirketin çok daha çevik ve verimli bir organizasyon yapısına bürünmeyi hedeflediğini vurguladı. Elm, "Çok daha hızlı hareket etmeli, karar mekanizmalarımızı sadeleştirmeli ve tüm enerjimizi bu öncelikli hedeflere odaklamalıyız" şeklinde konuştu.

Son dönemde düşüşe geçen satış grafiği, hem Inter IKEA’yı hem de mağazaların büyük kısmını yöneten Ingka Group’u yönetimsel değişiklikler yapmaya zorladı. Nitekim Ingka Group da geçtiğimiz mart ayında ofis kadrosundan 800 kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.

Tüketici güvenindeki uzun süreli durgunluğun İran savaşıyla birlikte iyice derinleştiğine dikkat çeken Henrik Elm, artan enerji ve yakıt masraflarının aile bütçelerini sarstığını ifade etti. Elm, bu durumun doğal bir sonucu olarak tüketicilerin ev dekorasyonu ve mobilya gibi acil olmayan harcamalarını askıya aldığını belirtti. Finans direktörü, "Tüketici güveninin zedelendiği bu gibi dönemlerde, hedef kitlemizin net kullanılabilir geliri ciddi oranda geriliyor" dedi.

"REKABETÇİ FİYATLAR İÇİN MALİYETLERİ KISMAK ŞART"

Uygun fiyat politikasını korumanın şirket geleceği için her zamankinden daha hayati olduğunu belirten Inter IKEA yöneticisi, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların IKEA ürünlerini satın alabilmesini sağlamak adına fiyatları aşağı çekebilmemiz kritik bir önem taşıyor. Ancak operasyonel maliyetleriniz çok yüksekse, fiyatları düşürmeniz imkansız hale gelir."

Yapılan planlamaya göre, işten çıkarmaların yaklaşık 300'ü markanın anavatanı olan İsveç'te gerçekleşecek. Bu küçülme dalgası, Inter IKEA’nın dünya genelindeki 27 bin 500 çalışanından oluşan toplam iş gücünün yüzde 3’üne denk geliyor.