Dünya liderlerinin kaç çocuğu var? 26 çocuğu olan isim kim?

Dünya siyasetinde liderlerin kararları kadar özel hayatları da merak konusu oluyor. Ülkelerini yöneten isimlerin aile yapıları ve çocuk sayıları, kamuoyunda sıkça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte güncel detaylar…

Taner Yener
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

4 çocuk (2 oğul, 2 kız). 2024 itibarıyla 9 torunu bulunuyor.

EMMANUEL MACRON (Fransa)

Çocuğu yok (bilinen bir çocuk sahibi olmadığı belirtiliyor)

KAİS SAİED (Tunus Devlet Başkanı)

3 çocuk.

DONALD TRUMP

5 çocuk (3 kız, 2 oğul).

OLAF SCHOLZ (Almanya)

Çocuğu yok (kaynaklara göre).KEİR STARMER (Birleşik Krallık) – Bilinen çocuk sayısı yok (genellikle çocuksuz olarak anılıyor).

GIORGIA MELONI (İtalya)

1 çocuk.

PEDRO SÁNCHEZ (İspanya)

2 çocuk.

KATALİN NOVÁK (Macaristan)

3 çocuk.

JUSTİN TRUDEAU (Kanada Eski Başbakanı)

3 çocuk.

JOE BİDEN (ABD Eski Başkanı)

4 çocuk.

KİM JONG UN (Kuzey Kore)

Resmi kaynaklarda net bilgi yok; medya tahminleri genellikle 3 çocuk civarında.

HUN SEN (Kamboçya)

6 çocuk (1’i evlatlık dahil).

JACOB ZUMA (Güney Afrika Eski Devlet Başkanı)

Yaklaşık 20 çocuk (tahmini, birden fazla evlilikten).

TSAKHİAGİİN ELBEGDORJ (Moğolistan Eski Lideri)

25 çocuk (4 biyolojik + 21 evlat edinilmiş; bazı kaynaklarda 28'e kadar çıkıyor).

MOHAMMED BİN RASHİD AL MAKTOUM (Dubai Emiri)

26 çocuk (birden fazla eşten; bazı kaynaklarda 25-30 arası belirtiliyor, en yüksek bilinen sayı bu).

VLADİMİR PUTİN (RUSYA)

Çocuk sayısı uzun yıllardır hem resmi hem de gayriresmî kaynaklarda tartışılıyor; Putin kişisel yaşamını son derece gizli tutuyor ve çocuklarıyla ilgili detayları kamuoyuna açıklamıyor. Resmi olarak iki kızı biliniyor, ancak iddialara göre Alina Kabaeva ile iki oğlu (ve muhtemelen daha fazlası) var; kesin sayı gizli kalıyor.

Xi Jinping – (ÇİN)

1 çocuk (kızı Xi Mingze; resmi olarak tek çocuk, başka iddialar olsa da doğrulanmış değil).

Shigeru Ishiba (JAPONYA)

Eski başbakan; 2026'da Japonya'da liderlik değişiklikleri olmuş olabilir, ancak son verilere göre Ishiba veya devamı) – 2 çocuk (2 kız).

Luiz Inácio Lula da Silva (BREZİLYA)

5 çocuk (birkaç evlilik ve ilişkiden; 4'ü Marisa Letícia ile, 1'i başka ilişkiden).

Mark Carney (KANADA)

(2026 başı itibarıyla başbakan; Justin Trudeau sonrası geçiş) – Çocuk sayısı kamuoyunda net belirtilmemiş (genellikle çocuksuz veya sınırlı bilgi; önceki Trudeau 3 çocuktu, ancak güncel Carney için doğrulanmış veri yok).

Javier Milei (ARJANTİN)

Çocuk yok (bilinen bir çocuğu bulunmuyor; bekar ve çocuk sahibi olmadığı belirtiliyor).

Anthony Albanese (AVUSTRALYA)

1 çocuk (oğlu Nathan).

Luís Montenegro (PORTEKİZ)

2 çocuk.

