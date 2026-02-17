Dünya liderlerinin kaç çocuğu var? 26 çocuğu olan isim kim?

VLADİMİR PUTİN (RUSYA)

Çocuk sayısı uzun yıllardır hem resmi hem de gayriresmî kaynaklarda tartışılıyor; Putin kişisel yaşamını son derece gizli tutuyor ve çocuklarıyla ilgili detayları kamuoyuna açıklamıyor. Resmi olarak iki kızı biliniyor, ancak iddialara göre Alina Kabaeva ile iki oğlu (ve muhtemelen daha fazlası) var; kesin sayı gizli kalıyor.