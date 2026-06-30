Dünya liderlerine lokumlu karşılama... Ankara taksicilerinden dev protokol

"AMACIMIZ ANKARA'YA YAKIŞIR BİR EV SAHİPLİĞİ"

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, bu tarihi süreçte tüm esnafın tam bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirterek şu çağrıda bulundu:

"Amacımız, Başkentimize gelen devlet yetkililerini ve delegasyonları en güzel şekilde ağırlayarak Ankara'ya yakışır bir vizyon sergilemektir. Tüm taksici esnafımızdan, emniyet birimlerimizin ve yetkili kurumlarımızın güvenlik yönlendirmelerine titizlikle uymalarını rica ediyoruz. Yabancı misafirlerimize karşı sergilenecek nezaket, güler yüz ve örnek esnaf duruşu, hem mesleğimiz hem de ülkemizin uluslararası imajı adına büyük bir önem taşımaktadır."