Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım sürerken, kentin önemli bir dinamiği olan taksici esnafı da hazırlıklarını tamamladı. Zirve süresince tek tip kıyafetle hizmet verecek olan Başkent taksicileri, yabancı delegasyon ve konuklara Türk misafirperverliğini yansıtmak amacıyla özel ikramlarda bulunacak.
Dünya liderlerine lokumlu karşılama... Ankara taksicilerinden dev protokol
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım sürerken, kentin önemli bir dinamiği olan taksici esnafı da hazırlıklarını tamamladı.Kaynak: AA
ŞOFÖRLERE "TEK TİP KIYAFET" VE "KIRMIZI ALAN" DÜZENLEMESİ
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, zirve kapsamında yürüttükleri stratejik hazırlıklara dair önemli açıklamalarda bulundu. Yabancı misafirlerin havalimanına ayak bastığı andan itibaren ilk temas kurduğu meslek grubunun taksiciler olduğunu hatırlatan Yiğiner, Ankara'nın vitrini pozisyonunda olduklarını vurguladı.
Zirve süresince havalimanı, protokol güzergahları, oteller ve toplantı alanlarında "kırmızı alan" uygulamasına geçileceğini belirten Yiğiner, bu bölgelerde görev yapacak şoförlerin gri pantolon ve beyaz gömlek giyeceğini açıdladı. Ayrıca hizmet verecek tüm ticari araçların fiziki temizlik ve hijyen standartları en üst seviyeye çıkarılacak.
ULUSLARARASI MİSAFİRLERE TÜRK LOKUMU VE KOLONYA
Temmuz ayının sıcak günlerine denk gelen zirvede, taksici esnafı geleneksel Türk kültürünü ve misafirperverliğini tanıtmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda araçlarda yabancı konuklara sunulmak üzere özel ikram setleri hazırlandı. Araçlara binen misafirlere Türk lokumu ve ferahlatıcı Türk kolonyası ikram edilecek. Ankara'nın temmuz sıcağı göz önünde bulundurularak, yolculuk boyunca konuklara soğuk su ikramı yapılacak.
"AMACIMIZ ANKARA'YA YAKIŞIR BİR EV SAHİPLİĞİ"
TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, bu tarihi süreçte tüm esnafın tam bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirterek şu çağrıda bulundu:
"Amacımız, Başkentimize gelen devlet yetkililerini ve delegasyonları en güzel şekilde ağırlayarak Ankara'ya yakışır bir vizyon sergilemektir. Tüm taksici esnafımızdan, emniyet birimlerimizin ve yetkili kurumlarımızın güvenlik yönlendirmelerine titizlikle uymalarını rica ediyoruz. Yabancı misafirlerimize karşı sergilenecek nezaket, güler yüz ve örnek esnaf duruşu, hem mesleğimiz hem de ülkemizin uluslararası imajı adına büyük bir önem taşımaktadır."