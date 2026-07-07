Dünya liderleri hangi makam araçlarını kullanıyor: İşte ağızları açık bırakan tekerlekli sığınaklar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise devlet geleneklerinde görmeye alışık olduğumuz ağır limuzin tarzı araçların aksine, modern bir Fransız SUV modeli olan özel üretim DS 7 Crossback Elysee'yi tercih ediyor. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor teknolojisiyle çalışan bu otomobil, hem çevre dostu kimliği hem de barındırdığı yüksek teknolojiyle öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı görevleri için dingil mesafesi uzatılan ve zırhlandırılan aracın tavan kısmında, Macron'un askeri geçit törenlerinde ya da halkı selamladığı anlarda ayakta durabilmesi için tasarlanmış özel bir açılır tavan sistemi bulunuyor.