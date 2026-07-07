Küresel siyaset sahnesinde liderlerin adımları kadar, seyahatlerinde kullandıkları otomobiller de merak uyandırıyor. Güvenlik kriterleri ile prestiji bir araya getiren ve adeta "yürüyen kale" olarak nitelendirilen bu özel üretim taşıtlar, roket saldırılarından kimyasal tehditlere kadar her türlü tehlikeye karşı koyabilecek donanıma sahip.
Dünya liderleri hangi makam araçlarını kullanıyor: İşte ağızları açık bırakan tekerlekli sığınaklar
Küresel siyasette dünya liderlerinin tercih ettiği makam araçları, üst düzey güvenlikleriyle dikkat çekiyor. "Yürüyen kale" olarak bilinen bu zırhlı araçlar, uluslararası tehditlere karşı özel üretiliyor. İşte dünya liderlerinin o özel otomobilleri...Kaynak: Haber Merkezi
Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Cadillac tarafından özel olarak geliştirilen zırhlı limuzin, kamuoyunda "The Beast" ismiyle tanınıyor. Yaklaşık 7 tonu bulan ağırlığıyla yollarda bir tankı andıran otomobil, kimyasal ve roketli saldırılara karşı tam korumalı savunma sistemlerine sahip. Kapı ağırlıkları bir Boeing 757 uçağının kabin kapısıyla yarışan araçta, olası bir acil durum için başkanın kan grubuna uygun yedek kan üniteleri de sürekli hazır tutuluyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun seneler boyunca kullandığı Mercedes-Benz modellerine veda ederek Rus otomotiv sektörünün gurur projesi olan yerli üretime yöneldi. Moskova merkezli devlet mühendislik enstitüsü NAMI öncülüğünde imal edilen Aurus Senat, yaklaşık 7 tonluk ağırlığı ve İngiliz ekolünü andıran lüks tasarımıyla öne çıkıyor. Biyolojik ve kimyasal risklere karşı dış dünyadan bağımsız bir oksijen kaynağı bulunan araç; mayın patlamalarına dayanıklı taban zırhı ve patlasa dahi yol alabilen özel lastikleriyle üst düzey güvenlik sağlıyor.
Çin lideri Şi Cinping, resmi temaslarında sadece devletin zirvesindeki isimlere tahsis edilen yerli tasarım Hongqi N701 limuzinini tercih ediyor. Ülkenin köklü lüks otomotiv markası Hongqi tarafından sadece 50 adet üretildiği belirtilen bu özel aracın boyu 5 metreyi geçiyor. N701 kodlu modelin motor gücü, balistik zırh seviyesi ve şasi mukavemeti gibi kritik teknik verileri, Çin devleti tarafından ulusal bir sır olarak çok sıkı korunuyor.
Otomotiv endüstrisinin öncüsü Almanya'da eski şansölye Olaf Scholz, Alman mühendisliğinin zirvesini temsil eden Mercedes-Benz S680 Guard modelini kullanıyor. Zırh donanımıyla birlikte toplamda 4,2 tonluk bir ağırlığa ulaşan bu aracın yalnızca ön camı tek başına 120 kilogram çekiyor. Sivil araçlar kategorisindeki en yüksek balistik koruma kademesi olan VR10 sertifikasına sahip otomobil, içindeki lideri askeri mühimmatlara ve şiddetli TNT patlamalarına karşı güvenle koruyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı filosunun merkezinde, dünyadaki birçok liderin de öncelikli tercihi olan zırhlı Mercedes-Benz S600 Guard serisi yer alıyor. Üstün balistik koruma yeteneği sayesinde mayınlara, hafif patlayıcılara ve uzun namlulu silahlara karşı maksimum defans sağlayan bu araç, resmi törenlerde ve günlük programlarda aktif olarak kullanılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modelini de yurt içindeki pek çok açılış ve organizasyonda makam aracı olarak kullanarak markanın küresel tanıtımına destek veriyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise devlet geleneklerinde görmeye alışık olduğumuz ağır limuzin tarzı araçların aksine, modern bir Fransız SUV modeli olan özel üretim DS 7 Crossback Elysee'yi tercih ediyor. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor teknolojisiyle çalışan bu otomobil, hem çevre dostu kimliği hem de barındırdığı yüksek teknolojiyle öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı görevleri için dingil mesafesi uzatılan ve zırhlandırılan aracın tavan kısmında, Macron'un askeri geçit törenlerinde ya da halkı selamladığı anlarda ayakta durabilmesi için tasarlanmış özel bir açılır tavan sistemi bulunuyor.