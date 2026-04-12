Dünya liderleri ve hükümet yetkilileri, 17-19 Nisan tarihlerinde “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” ana temasıyla düzenlenecek 5. Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF2026) buluşacak.

Diplomatik kaynaklara göre ADF2026, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.



İlk kez 2021'de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yılki teması "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" olarak belirlendi.



Foruma 150’den fazla ülkeden 20’yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40’tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50’nin üzerinde bakan, 75’i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460’ı aşkın üst düzey yetkili ile akademisyen ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu 5 bine yakın konuğun katılması bekleniyor.



Devlet başkanı düzeyindeki katılımcıların yaklaşık yarısının Afrika ve Avrupa’dan, dışişleri bakanı düzeyindeki katılımcıların ise yüzde 40’ının Afrika, yüzde 35’inin Avrupa ve yüzde 22’sinin Asya’dan olması öngörülüyor.



ADF2026 kapsamında lider panelleri dahil 40’tan fazla etkinlik ve oturum düzenlenmesi planlanıyor.

Oturumlarda küresel sistemdeki derinleşen belirsizlikler, dönüşüm süreçleri ve bölgesel gelişmeler geniş bir perspektiften ele alınacak; siyasal, ekonomik, çevresel ve teknolojik alanlardaki başlıca gündem maddeleri tartışmaların merkezinde yer alacak.



ADF2026’daki tüm faaliyetler forumun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak takip edilebilecek; oturumların önemli bir bölümü ise TRT aracılığıyla canlı yayımlanacak.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, ADF2026 kapsamında Balkan Barış Platformu Üçüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Gazze Konulu Sekizli Toplantı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı ve Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan-Mısır Toplantısı’na katılması planlanıyor.