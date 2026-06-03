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Turnuva tarihinde 7 kez seri penaltı atışlarına kalan Güney Amerika temsilcisi, bu mücadelelerin 6'sından galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

Arjantin, 1990 Dünya Kupası çeyrek finalinde normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Yugoslavya'yı penaltılar sonucunda 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Arjantin ekibi aynı turnuvanın yarı finalinde ise 1-1 sona eren mücadelede ev sahibi İtalya'yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek finale adını yazdırdı.

Fransa 1998'in son 16 turunda İngiltere ile 2-2 berabere kalan Arjantin, penaltılarda 4-3 galip geldi.

Brezilya 2014 yarı finalinde golsüz sona eren maçta Hollanda'yı penaltılarla 4-2 yenen Arjantin, adını finale yazdırdı.

"Tangocular", şampiyon olduğu Katar 2022'de ise 2-2 sona eren çeyrek finalde Hollanda'yı (4-3) ve 3-3 biten finalde Fransa'yı (4-2) penaltılarla mağlup etti.

Arjantin'in penaltılarda kaybettiği tek Dünya Kupası karşılaşması ise Almanya'ya karşı oldu. Almanya 2006'daki çeyrek final mücadelesinde 1-1 berabere kaldığı ev sahibi ülkeye penaltılarla 4-2 yenilen "Tangocular", turnuvaya veda etti.

ALMANYA VE HIRVATİSTAN PENALTILARDA 4'TE 4 YAPTI

Almanya ve Hırvatistan, penaltılara giden 4 karşılaşmanın tamamında mutlu sona ulaştı.

Organizasyonda Brezilya, 5 maçın 3'ünde penaltılarda başarılı oldu. Fransa ise 5 karşılaşmanın 2'sini penaltılarla kazandı.

İspanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda ise penaltıların şanssız takımları olarak göze çarptı. İspanya, 5 maçın birinde penaltılarda başarılı oldu. İngiltere, İtalya ve Hollanda ise kupalarda 4'er kez penaltılara giden maç oynadı ve birer defa başarılı olabildi.

ALMANLAR VE HIRVATLAR KAYBETMİYOR

Maçları 4 kez penaltılara kalan Almanya; Fransa, Meksika, İngiltere ve Arjantin karşısında turu geçmeyi başardı.

1982 Dünya Kupası'nda 3-3 berabere biten yarı final maçının ardından Fransa'yı penaltılarda 5-4'le geçen Almanlar, 1986'da bu kez çeyrek finalde 0-0 berabere biten karşılaşmada ev sahibi Meksika'yı penaltılarla 4-1 mağlup etti. 1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde İngiltere'yi 4-3, 2006'da da çeyrek finalde Arjantin'i 4-2'lik skorlarla geçen "Panzerler", böylece penaltılarda fire vermedi.

Hırvatistan, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda penaltılara giden 4 maçını da kazandı.

Rusya 2018'deki turnuvanın son 16 turunda Danimarka karşısında normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 3-2 kazanan Hırvatlar, çeyrek finalde ev sahibi ülkeye karşı 2-2 beraberlik sonrasında penaltılarla 4-3 galip geldi.

Son Dünya Kupası'nın son 16 turunda Japonya'ya karşı normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 3-1 kazanan Hırvatistan, çeyrek finalde ise Brezilya'yı normal süresi 1-1 sona eren mücadelede seri penaltı atışları sonrası 4-2 yendi.

İNGİLTERE, PENALTILARDAKİ ŞANSSIZLIĞINI 2018'DE KIRDI

Avrupa'nın önde gelen futbol ülkeleri arasında yer alan İngiltere, Dünya Kupası'ndaki penaltı şanssızlığını 2018'de kırmayı başardı.

1990 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya ile karşılaşan İngiltere, 1-1 berabere biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti.

1998'de 2-2 biten son 16 turu maçı sonucunda Arjantin'e penaltılarla 4-3 mağlup olan İngilizler, 2006'daki çeyrek finalde 0-0 berabere biten Portekiz karşılaşmasında penaltılarla sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

İngiltere, Dünya Kupası penaltılarındaki ilk galibiyetini, Kolombiya karşısında aldı. 2018'deki turnuvanın son 16 turunda rakibiyle 1-1 berabere kalan İngilizler, penaltıları 4-3 kazandı.

SON DÜNYA KUPASI'NDA 5 MAÇ PENALTILARA GİTTİ

Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası organizasyonunda 5 maçın sonucu seri penaltıların ardından belirlendi.

Şampiyonluğa ulaşan Arjantin, 2 kez penaltı atışlarının ardından karşılaşmadan zaferle ayrıldı.

Hırvatistan da son 16 turu ve çeyrek finali penaltı atışlarıyla geçti.