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Futbol dünyasında büyük tartışma yaratan 'FIFA Forward Enterprise' projesinde geri adım atılmasına rağmen FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik tepkiler sürüyor.

KATAR FUTBOL FEDERASYONU INFANTINO'YA DESTEĞİNİ AÇIKLADI

UEFA'nın istifa etmesini istediği Infantino için 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar'dan destek açıklaması geldi.

Katar Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, küresel futbol camiasının yararı doğrultusunda FIFA Forward Enterprise önerisini geri çekme kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Söz konusu önerinin olumlu yönleri bulunsa da, üye federasyonlar arasındaki birlik ve beraberliği önceliklendiren bu yaklaşımın isabetli olduğunu düşünüyor ve takdir ediyoruz.

Katar Futbol Federasyonu, Başkan Gianni Infantino'nun futbolun dünya genelinde büyümesini ve daha da güçlenmesini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmaları tam desteklemektedir."