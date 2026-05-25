Dünya Kupası, futbol dünyasının en büyük vitrin turnuvası olarak gösteriliyor. Dünyanın her tarafından yüz binlerce futbolcu bir gün bu turnuvada ülkesini temsil ederek kariyerinde önemli bir sıçrama yapabilmeyi hedefliyor.
Dünya Kupası'ndan sonra transfer olması beklenen 5 milli yıldız
2026 FIFA Dünya Kupası tüm futbolcular için büyük transfer bir vitrin olacak. A Milli Takım'da bu sezon çıkış yakalayan isimler arasında turnuvada kendisini göstererek transfer yapması beklenen 5 yıldız oyuncu öne çıkıyor.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, 24 yıl sonra katılacağımız Dünya Kupası'nın hazırlıklarına devam ediyor.
Bu sezon takımlarında etkileyici performanslara imza atarak Avrupa kulüplerinin radarına giren milli oyuncular arasında turnuvada kendini gösterip transfer yapması beklenen özellikle 5 isim göze çarpıyor.
Montella'nın açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadro yer alan ve Dünya Kupası'nda takımda önemli rol oynaması beklenen birçok oyuncu ön plana çıksa da aynı zamanda kulübünden ayrılma ihtimali bulunan oyuncuların değerlendirildiği listede transfer potansiyeli olan 5 milli yıldız şöyle...
ZEKİ ÇELİK
Bu sezon Roma ile toplam 45 maça çıkan ve 1 gol, 4 asistlik performans sergileyen Zeki Çelik, Gasperini'nin sisteminde kanat bek olarak istikrarlı bir dönem geçirdi.
Roma'nın Şampiyonlar Ligi bileti almasında önemli rol oynayan 29 yaşındaki milli oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.
Bonservisini eline alacak olan Zeki Çelik özellikle İtalyan devleriyle anılıyor. Dünya Kupası sonrası Zeki Çelik'in transfer yapması bekleniyor.
İSMAİL YÜKSEK
Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon 47 maçta forma giyen ve 2 gol, 3 asistle oynayan İsmail Yüksek'in Dünya Kupası'nda Montella'nın kilit oyuncularından biri olması bekleniyor.
Şimdiden Avrupa kulüpleriyle anılan İsmail Yüksek Dünya Kupası'nda göstereceği performansa bağlı olarak transfer olabilir.
Fenerbahçe'de N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi transferlerinin ardından forma süresinin azalması İsmail Yüksek'in ayrılık ihtimalini de artıran bir detay olarak öne çıkıyor.
FERDİ KADIOĞLU
Premier Lig'de son hafta Konferans Ligi bileti alarak başarılı bir sezon geçiren Brighton'da taraftar oylamasıyla en iyi oyuncu seçilen Ferdi Kadıoğlu Dünya Kupası'nda en çok perfromansı en çok takip edilecek olan isimlerin başında geliyor.
Brighton'ın değerini bulan oyuncuları satmaya dayalı kulüp felsefesi, Ferdi'nin Dünya Kupası'nda da yükselen form grafiğini sürdürmesiyle olası bir transferin kapısını aralıyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ
Galatasaray'da geçtiğimiz yaz astronomik bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması gündemde gelmesine rağmen kalarak gösterdiği performansla sarı kırmızılı kulübün üst üste 4. şampiyonluğunu ilan ettiği tarihi sezonuna damga vuran Barış Alper Yılmaz, şimdiden transferi en çok konuşulan milli oyuncular arasında yer alıyor.
Barış Alper'in Dünya Kupası'nda Montella'nın oyun planında önemli bir yer tutması ve buna bağlı olarak da bu sezon 49 maçta 12 gol, 16 asistle oynayan 26 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray'a ciddi teklifler getirmesi bekleniyor.
CAN UZUN
Eintracht Frankfurt'ta yaşadığı şansız sakatlıklar olmasa belki de Bundesliga'ya damga vuracak bir performans izletecek olan Can Uzun bu sezon 28 maçta 10 gol, 6 asistle oynadı.
İstenilen düzeyde istikrar sağlayamasa da görev aldığında yeteneklerini göstererek kendini kanıtladığı bir dönemi geride bırakan Can Uzun belki Montella'nın ilk tercihi olmayacak ama Dünya Kupası'nda aldığı süreleri de olumlu kullanmaya çalışacak.
Eintracht Frankfurt'un gelecek sezon Avrupa'da olmayışı nedeniyle Dünya Kupası'nın ardından gelecek değerini yansıtan bir teklif karşılığında Can Uzun'un satışına sıcak bakabileceği düşünülüyor.