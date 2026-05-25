Dünya Kupası'ndan sonra transfer olması beklenen 5 milli yıldız

BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaray'da geçtiğimiz yaz astronomik bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması gündemde gelmesine rağmen kalarak gösterdiği performansla sarı kırmızılı kulübün üst üste 4. şampiyonluğunu ilan ettiği tarihi sezonuna damga vuran Barış Alper Yılmaz, şimdiden transferi en çok konuşulan milli oyuncular arasında yer alıyor.

Barış Alper'in Dünya Kupası'nda Montella'nın oyun planında önemli bir yer tutması ve buna bağlı olarak da bu sezon 49 maçta 12 gol, 16 asistle oynayan 26 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray'a ciddi teklifler getirmesi bekleniyor.