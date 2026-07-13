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Dünya futbolunda son dönemde yaşanan acı kayıplara bir yenisi daha eklendi.

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), uluslararası hakem Rob Dieperink'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Dieperink'in vefat haberinin büyük üzüntüyle karşılandığı belirtilirken ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

284 PROFESYONEL MAÇTA GÖREV ALDI

2011-2012 sezonundan itibaren profesyonel hakemlik yapan Rob Dieperink, 2017 yılında ilk kez Hollanda Eredivisie'de düdük çaldı.

Kariyeri boyunca 284 profesyonel karşılaşmada görev yapan Hollandalı hakem, uluslararası organizasyonlarda ise özellikle VAR hakemi olarak önemli sorumluluklar üstlendi.

Dieperink; 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları, 2024 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2024 FIFA Kıtalararası Kupa gibi organizasyonlarda hakem ekibinde yer aldı.

DÜNYA KUPASI KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

Deneyimli hakemin 2026 Dünya Kupası'nda görev alması beklenirken FIFA tarafından turnuva öncesinde hakem kadrosundan çıkarılmıştı.

Bu kararın, Crystal Palace ile Fiorentina arasında oynanan hazırlık maçının ardından hakkında ortaya atılan cinsel saldırı iddiasının ardından alındığı belirtilmişti.

Ancak İngiltere Metropolitan Polisi, yürütülen soruşturma sonucunda yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle dosyayı kapatmış ve Dieperink hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Soruşturmanın kapanmasının ardından açıklama yapan Dieperink, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirterek FIFA'nın Dünya Kupası kararı nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade etmişti.