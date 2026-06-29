2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan Suudi Arabistan'da turnuvanın ardından Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal görevinden istifa etti.

H Grubu'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile mücadele eden Suudi Arabistan, topladığı 2 puanla grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Yaşanan başarısızlığın ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal açıklama yaparak tüm sorumluluğu üstlendi ve görevinden ayrıldığını duyurdu.

'TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM'

Yazılı bir açıklama yayımlayan Al-Misehal, Dünya Kupası performansının hedeflerin çok gerisinde kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımın Dünya Kupası'nda bir sonraki tura kalamaması, tüm hedeflerimizin gerisinde kalan bir sonuçtur ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Takımımızı daha iyi bir konumda görmeyi ümit eden herkesten özür diliyorum. Sorumluluk bilinci, yeni bir sayfa açılmasına fırsat tanımayı gerektiriyor. Bu nedenle mevcut görev süremin sonuna kadar devam etmeme kararı aldım."