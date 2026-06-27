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Kaynak: AA

Dünya Kupası sahnesine tarihinde ilk kez çıkan Yeşil Burun Adaları, "Mavi Köpekbalıkları" lakabıyla mücadele ettiği grupta üç karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Topladığı 3 puanla İspanya'nın hemen arkasında ikinci sırayı alan ekip, adını son 32 turuna yazdırmayı başardı.

Pedro Leitao Brito'nun çalıştırdığı Yeşil Burun Adaları, grupta iki Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Uruguay ile 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipliğini üstlenecek Suudi Arabistan'ı geride bıraktı. Her iki takım da organizasyonu 2 puanla tamamladı.

Son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı, Miami Stadı'nda zorlu bir mücadele bekliyor. Afrika temsilcisi, son Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin ile tur bileti için karşı karşıya gelecek.

GRUPTAN NAMAĞLUP ÇIKTI

Afrika'nın batı kıyısında 10 adadan oluşan ve nüfusu 525.000'in altında olan Yeşil Burun Adaları, ilk kez katıldıkları turnuvada grup aşamasında yenilgi yüzü görmedi.

Curaçao ve İzlanda'dan sonra turnuvaya katılan en küçük ülke olan Yeşil Burun Adaları, Afrika elemelerinde de Kamerun ve Angola gibi ülkeleri geride bırakmış, grup lideri olarak Dünya Kupası biletini almıştı.

SLOVAKYA'DAN SONRA İLK

Yeşil Burun Adaları, ilk kez katıldığı 2010 Dünya Kupası'nda gruptan çıkan Slovakya'dan sonra bunu başaran ilk takım oldu.

Teknik direktör Brito'nun öğrencileri, 1998 Dünya Kupası'nda Şili'den sonra 3 beraberlikle eleme turuna kalan ilk takım olmayı başardı.

HASSAN AL TAMBAKTİ, 30. DAKİKADA FENALAŞTI

Suudi Arabistanlı savunma oyuncusu Hassan Al Tambakti, 30. dakikada etrafında kimse yokken fenalaşarak yere yığıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı 27 yaşındaki oyuncu, sedyeyle saha dışına alındı. Bu futbolcunun yerine Ali Lajami oyuna girdi.