ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası oynanan futboldan çok skandallarla gündeme geliyor. Turnuva öncesinde ABD’deki Trump yönetiminin İran Milli Takımı’nın kapını Meksika’ya taşıması ve Afrika’nın en eli hakemi olan Somalili Omar Arta’ın vizesinin iptal edilerek ülkeye alınmaması ile başlayan skandallar devam etti.

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Turnuvanın ilk günlerinde ise Özbekistan, Uruguay ve Senegal’in oyuncuları ABD’de skandaş güvenlik tedbirlerine maruz kalarak üstleri saatlerce arandı.

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ŞİMDİ DE ALMAN YILDILARIN ÜSTÜ ARANDI

Ortaya çıkan son görüntüler skandal güvenlik tedbirlerinin son mağdurunun Alman yıldızlar olduğunu ortaya koydu. Bugün Kanada’da Senegal’e karşı mücadele edecek Almanya’nın yıldız oyuncularının Toronto’ya yolcukları sırasında üstleri dedektörle arandı. Toronto’da yaşananlar sırasında futbolcuların yüzlerindeki memnuniyetsizlik dikkat çekti.