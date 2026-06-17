Günün dikkat çeken mücadelelerinden birinde K Grubu ekipleri Özbekistan ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullaev'in yer aldığı Özbekistan ile Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in formasını taşıdığı Kolombiya, Mexico City Stadı'nda TSİ 05.00'te kozlarını paylaşacak.
Dünya Kupası'nda yarın oynanacak karşılaşmaların programı da belli oldu.
L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00
K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00
A Grubu: Çekya - Güney Afrika, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00