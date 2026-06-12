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2026 Dünya Kupası, dün akşam oynanan Meksika–Güney Afrika karşılaşmasıyla başladı. Futbolseverler, dört yılda bir düzenlenen turnuvanın heyecanını yaşamaya başlarken, organizasyon sırasında dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor.

DÜNYA KUPASI’NDA VİZE ŞOKU

Ganalı futbolcu Thomas Partey, Kanada’da oynanacak Panama karşılaşmasında forma giyemeyecek. The Athletic’te yer alan habere göre, yıldız futbolcunun Kanada’ya girişine izin verilmedi.

FIFA, konuya ilişkin The Athletic’e yaptığı açıklamada, Partey’in İngiltere’de karşı karşıya kaldığı cinsel suçlama nedeniyle Kanada hükümeti tarafından vize başvurusunun reddedildiğini doğruladı.

'NİHAİ KARARI EV SAHİBİ ÜLKE VERİR'

FIFA açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“FIFA, oyuncu Thomas Partey’nin Kanada hükümeti tarafından vize başvurusunun reddedilmesi nedeniyle Çarşamba günü (17 Haziran) Panama ile oynanacak ilk maç için Gana Milli Takımı’nın ABD’deki kampından Kanada’ya seyahat edemeyeceğini doğrulamaktadır.

FIFA, vize değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkelerin göçmenlik süreçlerine dahil olmamaktadır. Önceki FIFA organizasyonlarında olduğu gibi, kimlerin vize alacağına ve ülkeye kabul edileceğine nihai olarak ev sahibi hükümet karar verir.”