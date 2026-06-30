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2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 32 turu kapsamında yarın futbolseverleri dört karşılaşma bekliyor. Günün dikkat çeken mücadelelerinde Fransa, İsveç ile karşı karşıya gelirken İngiltere de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile son 16 turuna yükselme mücadelesi verecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda grup aşamasının tamamlanmasının ardından eleme turu karşılaşmaları tüm heyecanıyla sürüyor.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

00.00 Fransa-İsveç (New York New Jersey Stadı)

04.00 Meksika-Ekvador (Mexico City Stadı)

19.00 İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Atlanta Stadı)

23.00 Belçika-Senegal (Seattle Stadı)