2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının son maçları büyük heyecana sahne olacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda A, C ve E Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların ardından son 32 turuna kalan ekipler belli olacak.
Gözler C Grubu'nda
C Grubu'nda İskoçya ile Brezilya, Miami Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Grubun diğer mücadelesinde ise Fas ile Haiti, Atlanta Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
E Grubu maçları erken saatte
E Grubu'nda Curaçao ile Fildişi Sahili Philadelphia Stadı'nda karşılaşacak.
Almanya ise New York New Jersey Stadı'nda Ekvador ile karşı karşıya gelecek.
Günün programı
A Grubu
04.00 | Çekya - Meksika (Mexico City Stadı)
04.00 | Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore (Monterrey Stadı)
C Grubu
01.00 | İskoçya - Brezilya (Miami Stadı)
01.00 | Fas - Haiti (Atlanta Stadı)
E Grubu
23.00 | Curaçao - Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı)
23.00 | Ekvador - Almanya (New York New Jersey Stadı)