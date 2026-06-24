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Kaynak: AA

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının son maçları büyük heyecana sahne olacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda A, C ve E Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların ardından son 32 turuna kalan ekipler belli olacak.

Gözler C Grubu'nda

C Grubu'nda İskoçya ile Brezilya, Miami Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Grubun diğer mücadelesinde ise Fas ile Haiti, Atlanta Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

E Grubu maçları erken saatte

E Grubu'nda Curaçao ile Fildişi Sahili Philadelphia Stadı'nda karşılaşacak.

Almanya ise New York New Jersey Stadı'nda Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

Günün programı

A Grubu

04.00 | Çekya - Meksika (Mexico City Stadı)

04.00 | Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore (Monterrey Stadı)

C Grubu

01.00 | İskoçya - Brezilya (Miami Stadı)

01.00 | Fas - Haiti (Atlanta Stadı)

E Grubu

23.00 | Curaçao - Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı)

23.00 | Ekvador - Almanya (New York New Jersey Stadı)