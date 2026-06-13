Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası'nda Shakira şoku: Sahneye çıkan dublörü mü?

Dünya Kupası'nda Shakira şoku: Sahneye çıkan dublörü mü?

2026 Dünya Kupası açılış töreninde “Dai Dai” şarkısını seslendiren Kolombiyalı sanatçı Shakira hakkında, performans sırasında dublör kullanıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Diğer
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Dünya Kupası'nda Shakira şoku: Sahneye çıkan dublörü mü? - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası’nın Meksika ayağındaki açılış seremonisinde Shakira, Burna Boy ile birlikte turnuvanın resmi şarkısını ilk kez canlı seslendirdi.

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Dünya Kupası'nda Shakira şoku: Sahneye çıkan dublörü mü? - Resim: 2

Stadyumu dolduran izleyiciler ve ekran başındaki milyonlar gösteriyi takip etti.

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Dünya Kupası'nda Shakira şoku: Sahneye çıkan dublörü mü? - Resim: 3

Performans sonrası ortaya atılan bazı iddialar gündemin önüne geçti.

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Dünya Kupası'nda Shakira şoku: Sahneye çıkan dublörü mü? - Resim: 4

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı sahnedeki kişinin Shakira olmadığını, organizasyonda dublör kullanıldığını öne sürdü.

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Dünya Kupası'nda Shakira şoku: Sahneye çıkan dublörü mü? - Resim: 5

Paylaşımlarda sanatçının sahnede kendini yanlış ifade ettiği, yüz hatlarının farklı göründüğü ve gerçek Shakira olmadığı yönünde yorumlar yer aldı.

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Dünya Kupası'nda Shakira şoku: Sahneye çıkan dublörü mü? - Resim: 6

Uzmanlar ise yoğun sahne ışıkları, makyaj ve kamera açıları nedeniyle görüntünün farklı algılanabileceğini değerlendirdi.

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Dünya Kupası'nda Shakira şoku: Sahneye çıkan dublörü mü? - Resim: 7

Bazı sosyal medya paylaşımlarında ise estetik müdahale iddiaları gündeme gelirken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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