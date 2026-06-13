2026 FIFA Dünya Kupası’nın Meksika ayağındaki açılış seremonisinde Shakira, Burna Boy ile birlikte turnuvanın resmi şarkısını ilk kez canlı seslendirdi.
Dünya Kupası'nda Shakira şoku: Sahneye çıkan dublörü mü?
2026 Dünya Kupası açılış töreninde “Dai Dai” şarkısını seslendiren Kolombiyalı sanatçı Shakira hakkında, performans sırasında dublör kullanıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Kaynak: Diğer
Stadyumu dolduran izleyiciler ve ekran başındaki milyonlar gösteriyi takip etti.
Performans sonrası ortaya atılan bazı iddialar gündemin önüne geçti.
Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı sahnedeki kişinin Shakira olmadığını, organizasyonda dublör kullanıldığını öne sürdü.
Paylaşımlarda sanatçının sahnede kendini yanlış ifade ettiği, yüz hatlarının farklı göründüğü ve gerçek Shakira olmadığı yönünde yorumlar yer aldı.
Uzmanlar ise yoğun sahne ışıkları, makyaj ve kamera açıları nedeniyle görüntünün farklı algılanabileceğini değerlendirdi.
Bazı sosyal medya paylaşımlarında ise estetik müdahale iddiaları gündeme gelirken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.