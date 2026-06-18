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FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu maçında Gana ile Panama, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Gana, Panama’yı uzatma dakikalarında Caleb Yirenkyi’nin 90+5. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçın son anlarında gelen gol sonrası Yirenkyi büyük sevinç yaşarken formasını yırttı.

MAÇ ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın başında tribünlerden ekranlara yansıyan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ganalı taraftarların, maç 0-0 devam ederken ellerinde bulunan bir tozla ritüel benzeri hareketler yaptığı görüldü.

Ganalı bir “büyücü”, Panama maçı sırasında tribünde büyü yaptığı iddiasıyla görüntülendi.



Gana, karşılaşmayı 90+5’te attığı golle kazandı.



Tribündeki o anlar sosyal medyada gündem oldu.pic.twitter.com/hWeOS7b8Vx — 23 DERECE (@yirmiucderece) June 18, 2026

Bu görüntüler sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları, “Ganalı taraftarlar büyü yaptı” iddiasında bulundu. Gana’nın uzatma dakikalarında gelen golle maçı kazanması ise tartışmaları daha da artırdı.

“MACUMBA” TARTIŞMASI

Söz konusu ritüelin bazı kaynaklarda “macumba” olarak adlandırıldığı ifade edildi. Macumba, farklı inanç ve kültürlerde manevi ritüeller ve ruhsal pratiklerle ilişkilendirilen bir kavram olarak biliniyor.