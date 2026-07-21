Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Dünya Kupası’nda sahne alan ünlüler ne kadar kazandı? İşte detaylar

Dünya Kupası’nda sahne alan ünlüler ne kadar kazandı? İşte detaylar

Turnuva boyunca yer alan dünya yıldızlarının elde ettiği gelirler dudak uçuklatan seviyelere ulaştı.

Kaynak: Diğer
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Dünya Kupası’nda sahne alan ünlüler ne kadar kazandı? İşte detaylar - Resim: 1

2026 Dünya Kupası sadece futbolcuların değil, dünyaca ünlü isimlerin de büyük kazançlar elde ettiği bir organizasyon oldu. Turnuva boyunca sahne alan ve etkinliklerde yer alan ünlü isimlerin kazançları dikkat çekti.

1 9
Dünya Kupası’nda sahne alan ünlüler ne kadar kazandı? İşte detaylar - Resim: 2

Shakira
15 milyon £

2 9
Dünya Kupası’nda sahne alan ünlüler ne kadar kazandı? İşte detaylar - Resim: 3

Justin Bieber
12 milyon £

3 9
Dünya Kupası’nda sahne alan ünlüler ne kadar kazandı? İşte detaylar - Resim: 4

Timothee Chalamet
12 milyon £

4 9
Dünya Kupası’nda sahne alan ünlüler ne kadar kazandı? İşte detaylar - Resim: 5

Lisa
9 milyon £

5 9
Dünya Kupası’nda sahne alan ünlüler ne kadar kazandı? İşte detaylar - Resim: 6

Kim Kardashian
8 milyon £

6 9
Dünya Kupası’nda sahne alan ünlüler ne kadar kazandı? İşte detaylar - Resim: 7

Madonna
4 milyon £

7 9
Dünya Kupası’nda sahne alan ünlüler ne kadar kazandı? İşte detaylar - Resim: 8

Brooklyn Beckham
1 milyon £

8 9
Dünya Kupası’nda sahne alan ünlüler ne kadar kazandı? İşte detaylar - Resim: 9

Susan Boyle
500 bin £

9 9
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