2026 Dünya Kupası sadece futbolcuların değil, dünyaca ünlü isimlerin de büyük kazançlar elde ettiği bir organizasyon oldu. Turnuva boyunca sahne alan ve etkinliklerde yer alan ünlü isimlerin kazançları dikkat çekti.
Dünya Kupası’nda sahne alan ünlüler ne kadar kazandı? İşte detaylar
Turnuva boyunca yer alan dünya yıldızlarının elde ettiği gelirler dudak uçuklatan seviyelere ulaştı.Kaynak: Diğer
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1 9
Shakira
15 milyon £
2 9
Justin Bieber
12 milyon £
3 9
Timothee Chalamet
12 milyon £
4 9
Lisa
9 milyon £
5 9
Kim Kardashian
8 milyon £
6 9
Madonna
4 milyon £
7 9
Brooklyn Beckham
1 milyon £
8 9
Susan Boyle
500 bin £
9 9