Türk atıcılığı uluslararası arenada önemli bir başarıya daha imza attı.

Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası’nda mücadele eden milli sporcu Nedim Tolga Tunçer, trap erkekler kategorisinde tarihi bir performans ortaya koydu.

FİNALE İKİ TÜRK SPORCU KALDI

Organizasyonda trap erkekler kategorisinde yapılan elemelerde Nedim Tolga Tunçer 122 puan topladı.

Bir diğer milli sporcu Erdoğan Akkaya ise 121 puanla finale yükselmeyi başardı.

Nedim Tolga Tunçer ve Erdoğan Akkaya, Dünya Kupası finaline yükseldi.

Finalde toplam 8 sporcu madalya mücadelesi verdi.

DÜNYA REKORUYLA ALTIN MADALYA

Final müsabakasında müthiş bir performans ortaya koyan Nedim Tolga Tunçer, 29 puan elde ederek dünya rekorunun sahibi oldu. Milli sporcu böylece kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

ERDOĞAN AKKAYA 8. SIRADA TAMAMLADI

Finale yükselen bir diğer milli sporcu Erdoğan Akkaya ise organizasyonu 8. sırada tamamladı.