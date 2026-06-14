ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, H Grubu'nun dikkat çeken maçlarından birinde İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek. Atlanta Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Dünya Kupası'nda yarın sahne alacak takımların maç programı şu şekilde:

15 Haziran Pazartesi:

E Grubu:

02.00 Fildişi Sahili - Ekvador (Philadelphia Stadı)

F Grubu:

05.00 İsveç - Tunus (Monterrey Stadı)

H Grubu:

19.00 İspanya - Yeşil Burun Adaları (Atlanta Stadı)

G Grubu:

22.00 Belçika - Mısır (Seattle Stadı)