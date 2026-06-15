Yeni Zelanda karşılaşması öncesinde İran Milli Takımı'nın basın biriminden yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşlarımız, İran Milli Takımı'nın basın ekibindeki iki üyeden hiçbiri henüz ABD vizesi alamadığı için şu anda takımla birlikte seyahat edemiyoruz. Doğal olarak bu durum güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılmasında bazı gecikmelere yol açabilir. Bu öngörülemeyen durumdan dolayı şimdiden içtenlikle özür dileriz, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Dünya Kupası'nda İran kafilesine vize krizi
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Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı’nın medya ekibinde yer alan iki görevliye ABD vizesi verilmedi.
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