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Kaynak: İHA

Bu sonuçla birlikte İngiltere, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üçüncü sırada yer aldı. İngilizler ayrıca 60 yıl aradan sonra turnuvada madalya elde etmenin sevincini yaşadı.

Ev sahibi olduğu 1966 Dünya Kupası'nın finalinde Batı Almanya'yı yenen İngiltere, tarihindeki ilk ve tek kez bu kupayı kazanma başarısı göstermişti.

60 yıl sonra bu organizasyonda madalya kazanan İngilizler daha önce İtalya'da düzenlenen 1990 Dünya Kupası üçüncülük maçında İtalya'ya, 2018 yılında Rusya'da yapılan Dünya Kupası üçüncülük müsabakasında da Belçika'ya kaybetti.